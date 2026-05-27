Ekrem İmamoğlu'ndan bayram mesajı: 'Tarihimizin en sarsıcı buhranlarından birini yaşıyoruz'

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Marmara Cezaevi'nden kamuoyuna bir yapay zeka videosu ile seslendi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden paylaşılan videoda, "Milletini sevmeyen, ayrıştıran nefret ve öfke duyguları taşıyan zihniyetlerden uzak; bir ve beraber 86 milyon yurttaşımızın sevgi dolu yüreklerinin umutla çok güzel geleceği yakalamasına vesile olacak bir bayram diliyorum" denildi.

"MİLYONLAR OLDUĞUNU BİLİYORUM"

İmamoğlu, Kurban Bayramı mesajında ekonomik krize dikkat çekti:

"BUGÜNLERİ GERİDE BIRAKACAĞIZ"

İmamoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Sevgili yurttaşlarım, Silivri'den hepinize en sıcak selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Mübarek Kurban Bayramımızı kutluyorum.

Bir bayramı daha ailemden, sevdiklerimden ve sizlerden uzakta geçiriyorum. Dört duvar arasında bayram buruk kutlanıyor. Bayram görüşlerinde biraz olsun hasret gidersek de bir yanımız hep eksik kalıyor. Sevdiklerinin yanından ayrılıp tek başına hücrene dönmekse en zoru.

Tüm bu zorluklar karşısında desteğinizden, ilginizden, sevginizden güç alıyorum. Toplumun vicdanına ve milletimizin adalet duygusuna güvenim sonsuz. Hep birlikte bu haksız ve hukuksuz düzeni sona erdireceğimize inancım tam.

Ülkemiz çok uzun süredir tarihimizin en sarsıcı ekonomik buhranlarından birini yaşıyor. Birçok ailenin bayram alışverişi yapamadığını, bırakın kurban ibadetini yerine getirmeyi, çocuklarına yeni kıyafet alamayan, torunlarına harçlık veremeyen milyonlar olduğunu biliyorum.

Mübarek Kurban Bayramı'nı eşitsizliğin, adaletsizliğin, yoksulluğun gölgesinde geçiriyoruz. Bugünleri dayanışmamızla, birlik ve beraberliğimizle geride bırakacağız.

"UMUTLU VE AYDINLIK GÜNLERE YÜRÜYECEĞİZ"

Ülkemize önce adaleti, sonra bereketi getireceğiz. Demokrasiyi, eşitliği, hukukun üstünlüğünü yeniden tesis ederek hep birlikte özgür, umutlu ve aydınlık günlere yürüyeceğiz.

Mübarek Kurban Bayramı'nın ülkemize ve tüm dünyaya adalet, barış, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun."