Ekrem İmamoğlu'na taş değil çiçek atmışlar!

Yayınlanma: 18.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.09.2023 - 03:00

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, cumhurbaşkanı seçimi öncesi Erzurum’da düzenlemek istediği mitinge saldırarak engelleyenlerin iddianameye yansıyan ifadeleri şaşkınlık yarattı. Saldırganlar, görüntülerde ellerinde taş olmasına karşın “çiçek attıklarını” ileri sürdü. Mitinge katılmak isteyen aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda yurttaş atılan taşlarla yaralanmıştı.

İmamoğlu’nun 7 Mayıs’ta Erzurum’da düzenlemek istediği ancak taşlı saldırılar nedeniyle yapılamayan mitinge ilişkin iddianame kabul edildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede 15 mağdur, 28 şüphelinin yanı sıra; aralarında İmamoğlu, danışmanı Murat Ongun ve CHP Erzurum İl Başkanı Suat Dülger’in de bulunduğu 20 şikâyetçi yer aldı.

ÖRGÜTLÜ DEĞİLLERMİŞ!

Mitinge katılanlardan 17 kişinin hastaneye başvurduğu saldırıda, 28 kişi hakkında “silahla kasten ve basit yaralamaya teşebbüs” suçundan dava açıldı. Sanıklar hakkında 2 yıl ile 9 yıl arasında hapis cezası istendi. Asıl hedefin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu belirtilen iddianamede, taş, çakmak gibi materyaller atıldığı kaydedildi. İddianamede zanlıların birbirlerini tanımadıkları, münferit olarak olay yerinde bulundukları, fikir ve eylem birliği bulunmadığı iddia edildi.

İddianamede saldırı için “etkinlik” denmesi de dikkat çekti. İddianamede, kimseye yaralamadıklarını sadece “kozalak, yerdeki toprakla birlikte çiçek, erik, gözlük kabı attığını” söyleyen şüphelilerin incelenen görüntülerde yerden aldıkları birkaç cismi fırlattıklarının tespit edildiğine yer verildi. Kimliği görüntülerden tespit edilen zanlılardan Uzman Çavuş Mehmet Akif Keleş ifadesinde “Bazılarının zafer işareti yaptığını görünce elimde çevirdiğim iki demir parayı zarar vermeyecek şekilde yere fırlattım” dedi. Sanıklar Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak.

(Gökhan Günaydın)

‘GÖSTERMELİK CEZALAR VİCDANLARI TATMİN ETMEZ’

Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Gökhan Günaydın Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “28 kişi hakkında iddianame düzenlenmiş, bunlardan çoğu 2000 ve sonrası doğumlular. Dolayısıyla oraya gönderilen zavallı gariban provakatör üzerinden bu davada bir sonuç almak mümkün değildir” dedi.

Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın saldırı sonrası sözlerine dikkat çeken Günaydın, “Söyledikleri sözler ortadadır. 28 tane çocuğa yönelik göstermelik bir dava süreci yürütüp, onlara da göstermelik cezalar vermek kamuoyu vicdanını tatmin etmeyecektir. Önemli olan o çocukları oraya yollayanlara ulaşmak ve gerçek anlamda bir yaptırım uygulayabilmektir. Şu anki ortamda da bunların yapılabileceğine ilişkin bir inancım yoktur” ifadelerini kullandı.

Saldırı sonrası Erdoğan “Kendi provokasyonlarıyla olay çıkarıp ondan sonra da utanmadan şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar” demişti. Soylu da İmamoğlu’nun provokasyonu hazırlayan kişi olduğunu iddia etmişti.