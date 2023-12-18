Ekrem İmamoğlu'ndan Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyona tepki: 'Açıkça algı yönetmeye yöneliktir'

Yayınlanma: 18.12.2023 - 21:10

Güncelleme: 18.12.2023 - 21:10

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne sabah saatlerinde 'rüşvet' iddiasıyla operasyon yapılmıştı. Aralarında Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nın danışmanlarından birinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada söz konusu operasyona tepki gösterdi. İmamoğlu operasyonun algı yönetmeyi amaçladığını belirtti.

İmamoğlu’nun sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimiz tarihte hiç olmadığı kadar müfettiş denetimine tabi oldular bu dönem. Yıllardır her şey didik didik edildi, hiçbir açık çıkmadı. Bugün Adana Büyükşehir Belediyemize yönelik yapılan operasyonun da zamanlaması yine manidardır ve açıkça algı yönetmeye yöneliktir. Zeydan Karalar Başkanımızın yanındayız.”