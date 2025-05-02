Ekrem İmamoğlu'ndan çarpıcı belgesel paylaşımı: '19 Mart Darbesi nasıl yapıldı?'
Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, İBB'ye yönelik operasyonları anlatan belgeseli, "19 Mart Darbesi nasıl yapıldı?" notu ile paylaştı.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Youtube kanalından yayımladığı belgeseli sosyal medya hesabından paylaştı.
İmamoğlu yaptığı paylaşımda ise, "19 Mart Darbesi nasıl yapıldı? Hukuksuz diploma iptali, millet iradesine yapılan darbe girişimi, milletin direnişi, darbenin püskürtülmesi ve hukuk skandalları..." mesajını verdi.
19 Mart Darbesi nasıl yapıldı?— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 2, 2025
Hukuksuz diploma iptali, millet iradesine yapılan darbe girişimi, milletin direnişi, darbenin püskürtülmesi ve hukuk skandalları...
YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz;https://t.co/wFkbrq93Kx pic.twitter.com/zZU7pmyqIf
İmamoğlu'nun Youtube kanalından paylaşılan video ise şu şekilde:
Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Belgesel #belediye
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