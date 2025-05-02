Ekrem İmamoğlu'ndan çarpıcı belgesel paylaşımı: '19 Mart Darbesi nasıl yapıldı?'

Yayınlanma: 02.05.2025 - 20:44

Güncelleme: 02.05.2025 - 21:05

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Youtube kanalından yayımladığı belgeseli sosyal medya hesabından paylaştı.

İmamoğlu yaptığı paylaşımda ise, "19 Mart Darbesi nasıl yapıldı? Hukuksuz diploma iptali, millet iradesine yapılan darbe girişimi, milletin direnişi, darbenin püskürtülmesi ve hukuk skandalları..." mesajını verdi.

19 Mart Darbesi nasıl yapıldı?



Hukuksuz diploma iptali, millet iradesine yapılan darbe girişimi, milletin direnişi, darbenin püskürtülmesi ve hukuk skandalları...



YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz;https://t.co/wFkbrq93Kx pic.twitter.com/zZU7pmyqIf — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 2, 2025

İmamoğlu'nun Youtube kanalından paylaşılan video ise şu şekilde: