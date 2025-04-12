Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama: 'Milletin malına mülküne çökenler kendi tuzaklarında boğulacak'

Son Dakika haberi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri'den yaptığı yeni açıklamasında, "Milletin malına mülküne çökenler, ailelerine kötü söz söyleyenler kendi tuzaklarında boğulacak" ifadelerini kullandı.

Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama: 'Milletin malına mülküne çökenler kendi tuzaklarında boğulacak'
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.04.2025 - 19:41

Silivri'de tutuklu bulunan seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, X hesabından yeni bir açıklama yaptı.

İmamoğlu açıklamasında, "Ne yaparsanız yapın, er ya da geç bu aziz millet sizi sandığın en dibine gömecek. Milletin malına mülküne çökenler, ailelerine kötü söz söyleyenler kendi tuzaklarında boğulacak. Millet gelecek millet" ifadelerine yer verdi.

"MİLLETİN MALINA, MÜLKÜNE ÇÖKTÜNÜZ..."

İmamoğlu'nun mesajı şu şekilde:

"Helal oylarla kazandığımız seçimlere çökmeye çalıştınız olmadı.

31 yıllık diplomaya çöktünüz olmadı.

Kazanamadığınız belediyelere Ankara’dan kayyum atayıp çökmeye çalıştınız olmadı.

İnançlı bir insanın asla tevessül etmeyeceği biçimde milletin malına, mülküne, şirketine çöktünüz o da olmadı.

Panikle, elleriniz ayaklarınız dolanarak yaptığınız her iş dönüp sizi vuracak.

Hiç beklemiyordunuz ama hamdolsun bu büyük millet uyandı.

Ne yaparsanız yapın, er ya da geç bu aziz millet sizi sandığın en dibine gömecek.

Milletin malına mülküne çökenler, ailelerine kötü söz söyleyenler kendi tuzaklarında boğulacak.

Millet gelecek millet."


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #insan #kayyum

İlgili Haberler

Tutuklu bulunduğu Silivri’de savunma yapan Ekrem İmamoğlu neden yargılandığını açıkladı: Karşısında adayım

Tutuklu bulunduğu Silivri’de savunma yapan Ekrem İmamoğlu neden yargılandığını açıkladı: Karşısında adayım
Hasan İmamoğlu, 'kayyum' kararının ardından ilk kez konuştu: 'Hayatımı bu şirkete verdim...'

Hasan İmamoğlu, 'kayyum' kararının ardından ilk kez konuştu: 'Hayatımı bu şirkete verdim...'
Son Dakika... Aralarında İmamoğlu İnşaat da var: İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum

Son Dakika... Aralarında İmamoğlu İnşaat da var: İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler