Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama: 'Milletin malına mülküne çökenler kendi tuzaklarında boğulacak'
Son Dakika haberi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri'den yaptığı yeni açıklamasında, "Milletin malına mülküne çökenler, ailelerine kötü söz söyleyenler kendi tuzaklarında boğulacak" ifadelerini kullandı.
Silivri'de tutuklu bulunan seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, X hesabından yeni bir açıklama yaptı.
İmamoğlu açıklamasında, "Ne yaparsanız yapın, er ya da geç bu aziz millet sizi sandığın en dibine gömecek. Milletin malına mülküne çökenler, ailelerine kötü söz söyleyenler kendi tuzaklarında boğulacak. Millet gelecek millet" ifadelerine yer verdi.
"MİLLETİN MALINA, MÜLKÜNE ÇÖKTÜNÜZ..."
İmamoğlu'nun mesajı şu şekilde:
"Helal oylarla kazandığımız seçimlere çökmeye çalıştınız olmadı.
31 yıllık diplomaya çöktünüz olmadı.
Kazanamadığınız belediyelere Ankara’dan kayyum atayıp çökmeye çalıştınız olmadı.
İnançlı bir insanın asla tevessül etmeyeceği biçimde milletin malına, mülküne, şirketine çöktünüz o da olmadı.
Panikle, elleriniz ayaklarınız dolanarak yaptığınız her iş dönüp sizi vuracak.
Hiç beklemiyordunuz ama hamdolsun bu büyük millet uyandı.
Ne yaparsanız yapın, er ya da geç bu aziz millet sizi sandığın en dibine gömecek.
Milletin malına mülküne çökenler, ailelerine kötü söz söyleyenler kendi tuzaklarında boğulacak.
Millet gelecek millet."
Helal oylarla kazandığımız seçimlere çökmeye çalıştınız olmadı.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 12, 2025
31 yıllık diplomaya çöktünüz olmadı.
Kazanamadığınız belediyelere Ankara’dan kayyum atayıp çökmeye çalıştınız olmadı.
İnançlı bir insanın asla tevessül etmeyeceği biçimde milletin malına, mülküne, şirketine…
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