Doğuş Özdemiroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na destek: 'Millettir Ekrem'

Yayınlanma: 25.03.2025 - 14:02

Güncelleme: 25.03.2025 - 14:02

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mali suçlardan tutuklanmasına tepkiler büyüyor.

Anadolu Efes forması giyen basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.

"MİLLETTİR EKREM"

Özdemiroğlu, İmamoğlu’nun “Ekrem millettir” ifadesiyle yaptığı paylaşımı alıntıladı ve kendi hesabından, “Millettir Ekrem” ifadelerini kullanarak paylaştı.

A Milli Basketbol Takımı'nda da forma giyen Özdemiroğlu'nun paylaşımı büyük beğeni aldı.