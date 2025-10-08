Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.10.2025 17:59:00
Elazığ'da Furkancılardan zabıtaya baskın

Elazığ’da dün toplanılan pankart ve afişlerini geri almak isteyen Furkan Hareketi üyeleri, Zabıta Müdürlüğünü bastı. Müdürlük girişinde arbede yaşanırken, bölgeye Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi.

Furkan Hareketi lideri Alparslan Kuytul’un cuma günü Elazığ’da düzenleyeceği program için kentte yürüyüş yapmak isteyen hareket üyelerine yürüyüşe izin verilmemişti.

Bunun üzerine üyelerle zabıtalar arasında tartışma yaşanmıştı. Bugün bir araya gelen vakıf üyeleri, toplanan pankart ve afişleri almak için Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne gitti.

Müdürlüğe girmek isteyen grup ile zabıtalar arasında arbede yaşandı. Kalabalık grup biber gazı sıkılarak dağıtılmaya çalışıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve Çevik Kuvvet sevk edildi. Çevik Kuvvet ekipleri, müdürlük önüne barikat kurarak önlem aldı.

Barikatı geçmek isteyen gruba Çevik Kuvvet polisi müdahale etti.

