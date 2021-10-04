Emir: Sağlık Bakanlığı devlet hastanelerini zayıflatıp özeli teşvik ediyor

04 Ekim 2021 Pazartesi, 15:38

Sağlık sisteminde her geçen gün büyüyen sorunlar karşısında, yoksul yurttaşlar çaresizce ya kamu hastanelerinde randevu alacağı günü beklemeyi seçiyor ya da fahiş ücretler ödeyecekleri özel hastaneleri tercih etmeye zorlanıyor.

Giderek kriz haline gelen bu durumla ilgili olarak CHP'nin doktor milletvekili Murat Emir de çarpıcı bir gerçeği gündeme getirdi.

"Sağlık Bakanlığı, devlet hastanelerini zayıflatarak vatandaşın özel hastaneye gitmesini teşvik ediyor." diyen Emir, "566 özel hastanedeki tıbbi cihaz sayısı, 900 devlet hastanesindeki tıbbi cihaz sayısından fazla" bilgisini paylaştı.

Emir Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "566 özel hastanedeki tıbbi cihaz sayısı, 900 devlet hastanesindeki tıbbi cihaz sayısından fazla. Aynı şekilde, nitelikli hasta yatağı oranında da özel hastaneler epey önde. Sağlık Bakanlığı, devlet hastanelerini zayıflatarak vatandaşın özel hastaneye gitmesini teşvik ediyor." ifadesini kullandı.



