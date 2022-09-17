6’lı masa ve cumhurbaşkanlığı

17 Eylül 2022 Cumartesi

Genel seçimlere on ay kadar bir zaman var. Genel seçimlere gidilirken AKP siyasal iktidarına karşı yaratılan en önemli ve somut oluşum kuşkusuz 6’lı masadır. Bu masanın kuruluşunu ve devamını sağlayan da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’dur. İYİ Parti lideri Meral Akşener de 6’lı masanın devamı için içtenlikli gayret göstermektedir.

6’lı masa, hiç kuşku yok ki en çok Erdoğan’ı ve AKP siyasal iktidarını rahatsız ediyor. Masanın dağılması ya da 6’lı masada çelişkiler yaratılması, AKP’nin en önemli seçim stratejilerinden birisidir. Yandaş basında görevli kimi sütun sahipleri her gün ve ısrarla 6’lı masayı yazmakta, çelişkiler yaratılması için gayret göstermektedir.

Bu hassas zaman diliminde 6’lı masayı tedirgin edecek söylemler de eksik olmuyor. Kimi CHP’li milletvekillerinden yapılan gereksiz açıklamalar, kimi konularda ileri sürülen öneriler zaten hassas olan durumu daha da “hassas” konuma taşıyor.

6’lı masa konusunda CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun dün yaptığı açıklamalar çok önemlidir. Kuşoğlu, açıklamasında şunları söyledi:

1. Muhalefet partisi cumhurbaşkanı adayı çıkarmalıdır. Aday 6’lı masanın en büyük partisinden olmalıdır ve CHP’nin adayı Kılıçdaroğlu’dur.

2. Kılıçdaroğlu’nun adaylığının reddedilmesinin ne anlama geleceği iyi değerlendirilmelidir.

3. Kılıçdaroğlu’nun adaylığı reddedilirse bu açıkça masanın dağılması anlamına gelir. Masanın en büyük partisinin isteği olmazsa ittifak bozulur.

Meclis sandalye dağılımına göre CHP, ana muhalefet partisidir. Tüm anket sonuçlarına göre de CHP Millet İttifakı’nda en fazla oy alan partidir.

CHP bugüne kadar 6’lı masa cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ileri sürülen çoğu “spekülatif” açıklama ve haberlere yanıt vermiyordu. Suskunluk ve sabırla karşılıyor, 6’lı masanın devamını sağlıyordu. Ancak bu kez, CHP, Kılıçdaroğlu’na çok yakın olan Kuşoğlu’nun ağzından ilk kez çok açık bir biçimde, eğer Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olmazsa 6’lı masanın dağılacağını açıklamaktadır. Kuşoğlu’nun bu önemli çıkışına karşın Kılıçdaroğlu, 6’lı masayı korumak için yardımcılarına konuşmama talimatı verdi.

Masanın dağılması en çok AKP’yi memnun eder. Kuşkusuz 6’lı masayı oluşturan siyasal partiler de bu yeni durum üzerine düşünmek zorundadırlar.