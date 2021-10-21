Enginyurt: Devr-i sabık yaratılarak hesap sorulacak

21 Ekim 2021 Perşembe, 15:06

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Merkez Bankası bürokratlarına yaptığı çağrıya ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, güncel siyasi ve ekonomik gelişmeleri değerlendiren Enginyurt, "Ülkemiz ekonomik anlamda büyük bir çöküş yaşıyor. Bugün Merkez Bankası faiz indirecek ya da pas geçecek ya da yükseltecek. Hepimiz, eli kulağında Merkez Bankası Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı açıklamayı bekliyoruz. Aslında meraka gerek yok. Ne tür bir açıklama yapılırsa yapılsın fren patladı, artık gidişat hiç de iyi değil. Bütün bunlara rağmen pembe tablolar çizmeye devam ediyorlar" dedi.

Dün Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yaptığı açılış konuşmasına değinen Enginyurt, "Sayın Fuat Oktay Öyle bir pembe tablo çizdi ki gözlerimiz yaşardı. Milli gelir, 2022 yılında 33 bin dolar olacakmış, yani 300 bin lira. Yani aylık 25 bin lira. Şimdi büyük umutlarla millete diyorlar ki ‘2022’yi bekleyin, sizi zenginleştireceğiz’. 20 yılda milleti 20 kat fakirleştiren iktidar, günü rakamlarla kurtarmaya çalışıyor. Ama gerçek hiç de iktidarın söylediği gibi değil. Çiftçi perişan. Esnaf perişan. Memur evin ekmek götüremiyor. İşçi artık değil asgari ücretle 5 bin lira maaşla geçinemiyor, ama iktidarı yönetenler pembe tablolara devam ediyor" ifadelerini kullandı.

“DEVR-İ SABIK YARATILARAK HESAP SORULACAKTIR”

Kılıçdaroğlu’nun Merkez Bankası bürokratlarına yaptığı çağrı sorulan Enginyurt, şöyle konuştu:

“Rüşvet yiyen, iltimas yapan, torpil yapan, devletin malını kendi malı gibi kullanan, devleti talan edenlerle devr-i sabık yaratarak, Sayın Gültekin Uysal’ın dediği gibi ‘gün geldiğinde hesaplaşacağız’. Efendim 3,5 milyonu, memuru tehdit mi ediyorsunuz? Kim kimi tehdit eder, niye etsin? Kul hakkı yemeyen kimden korkar? Hırsızlık yapmayan kimden korkar? Devletin malını çalmayan kimden korkar? Dolayısıyla korkması gerekenler kendilerini biliyorlar ve bunlardan muhakkak devr-i sabık yaratılarak hesap sorulacaktır.”

Kılıçdaroğlu’nun bürokratlara yaptığı çağrıda 18 Ekim Pazartesi'ni milat olarak göstermesine ilişkin sorulan bir soruya Enginyurt, "Öyle bir miladı kabul etmiyoruz. Demokrat Parti, 20 yılın hesabını soracaktır" dedi.