Erdoğan 12 şehidin ardından 'sessizliğini' bozdu, Özgür Özel'i hedef aldı: 'Güya gövde gösterisi yapacak...'

Yayınlanma: 25.12.2023 - 13:58

Güncelleme: 25.12.2023 - 14:29

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan ikinci pistin açılışında açıklamalarda bulundu.

'Terör'e ilişkin de konuşan Erdoğan, 12 askerin şehit olmasının ardından, Türkiye'de siyasetin terörle şekillendirildiği günlerin geride kaldığını şu sözlerle savundu:

'ARAMIZA NİFAK SOKULMASINA İZİN VERMEYİZ'

"Terörle ülke siyasetinin şekillendirildiği eski Türkiye artık geride kalmıştır. Terör saldırılarıyla milletimizi bölme planlarının ömrü tükenmiştir. Türk’ü, Kürt’ü, Arap’ı, Alevi’si ve Sünni’si ile 85 milyonun kardeşliğine kastedilmesine aramıza nifak sokulmasına kesinlikle izin vermeyiz. Her kim, kalleşlerin eylemlerini kendine siper ederek birliğimize, dirliğimize, beraberliğimize saldırıyorsa, terörün amaçlarına hizmet ediyor demektir. Bu konuda özellikle gençlerimizin çok dikkatli olmalarını, sureti aktan görünerek, ters manyal yapan provokatörlere asla itibar etmemelerini bekliyoruz."

HEDEFİNDE ÖZGÜR ÖZEL VAR

Erdoğan ayrıca konuşmasının sonunda, şehit cenazesi için Manisa’ya giden ve provokasyona maruz kalan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i de hedef aldı.

Erdoğan, Özel’i kastederek, "Bir tanesi Manisa'ya gitmiş, orada güya gövde gösterisi yapacak. Ne oldu? Artık bu millet kimin kim olduğunu gayet iyi biliyor. 31 Mart'a öyle bir hazırlanacağız ki, bunların bir daha kapımıza uğrayacak yüzü olmasın" ifadelerini kullandı.

Muhalefeti hizmeti engellemeye çalışmakla suçlayan Erdoğan, "Türkiye'de muhalefetin tarihi sadece seçim hezimetlerinin değil, aynı zamanda icraat düşmanlığının tarihidir. Her projeye çamur atmak CHP ve siyasi akrabalarının milli sporudur" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sabiha Gökçen Havalimanı'mızın yeni pistinin açılışını sizlerle birlikte gerçekleştirmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu önemli eserin İstanbul'umuzun yanı sıra tüm bölgemize, tüm Türkiye'ye, 85 milyonun her bir ferdine hayırlı olmasını diliyorum.

Pistin TEM Otoyolu ile D-100 bağlantı yolu üzerinden geçebilmesi için bin 520 metre uzunluğunda ve çift tüplü TEM Bağlantı Tüneli'ni inşa ettik. Kimi çevrelerin ısıtıp ısıtıp dağ olmayan yere tünel yaptılar diye yalan yanlış paylaşımlarda bulunduğu tünel işte bu TEM bağlantı tünelidir. Havalimanımızda tüm bu alt yapı ile birlikte hava trafik kontrolü kulesi, teknik blok, gümrük, itfaiye ve garaj binası gibi 19 bin metrekare kapalı alana sahip tüm üst yapı tesislerini de en son teknoloji ile yeniledik.

Hava trafiği açısından maksimum kapasiteyi sağlamak için yeni pistimizi iniş, eski pisti ise kalkış amacı ile kullanacağız. Böylece havalimanımızın hava trafik kapasitesini 2 katına çıkarcağız. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yeni pistin de devreye girmesiyle yıllık 85 milyondan fazla yolcuyu ağırlayacak kapasiteye erişecektir. Şu an bulunduğumuz bölgede havalimanı kurulması fikrine öncülük eden siyaset hizmet adamı 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı rahmetle yad ediyorum. Rabbim Türkiye için hayal kuran, Türkiye için çalışan, ülkenin ve milletin istikbali uğrunda gayret gösteren herkesten razı olsun diyorum."

TURGUT ÖZAL’I ANIMSATTI

“Sabiha Gökçen Havalimanı'nın hikayesi aynı zamanda Türkiye'ye dair iki farklı yaklaşımın birbirine zıt iki anlayışın da hikayesidir. Buranın inşası ile ilgili ilk çalışmayı başlatan rahmetli Özal, siyasi hayatı boyunca haksız, insafsız ve vizyonsuz eleştirilerin muhatabı olmuştur. Türkiye'nin çeyrek asırlık, yarım asırlık hedefleri doğrultusunda attığı her stratejik adımda merhum Özal belli çevreler tarafından hedef alınmış, ülkenin kaynaklarını israf etmekle suçlanmıştır. Ne gerek var? Eleştirisi rahmetli Özal'ın medya, akademi ve siyaset camiasında en çok maruz kaldığı sorulardan biriydi. Bu soruyu soranların niyeti projelerin verimliliğini sorgulamak değildi. Bilakis yapılan hizmeti millete lüks gördükleri için bunu ifade ediyorlardı. Ortaya hiçbir eser koyamayanlar ülkesi ve milleti için samimiyetle çalışan, proje geliştiren vizyoner devlet adamlarına sürekli engel çıkardılar.”

2002 yılında ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde biz de benzer ithamlara maruz kaldık. Benzer sabotaj girişimleri ile hiçbir temeli olmayan eleştirilerle karşılaştık. Merhum Özal'ın projelerini akim bırakmak için hangi söylemlere, hangi yalanlara başvurulduysa aynısını kat be kat fazlasıyla bize de yaptılar. Parayı betona gömüyorlar dediler. Yola, köprüye, tünele, baraja, hastaneye ne gerek var dediler. Yolla karın mı doyar diyerek kendilerini komik duruma düşürdüler. Hatta öyle zamanlar oldu ki uçak inmeyen yere havalimanı inşa ettiler bu iftirayı atacak kadar muvazeneyi kaybettiler. Arşivlere baktığınızda başta havalimanlarımız olmak üzere her devasa eserde bu çapsızlığın, bu ufuksuzluğun üzerini muhakkak görürsünüz. Türkiye'de muhalefetin tarihi sadece seçim hezimetlerinin, sadece seçim skandallarının değil aynı zamanda icraat düşmanlığının da tarihidir."

CHP'Yİ HEDEF ALDI

“Yapılan işe takoz koymak, milletin hayrına olan her projeye çamur atmak CHP ve siyasi akrabalarının milli sporudur. Tarih bizi haklı onları ise haksız çıkarmıştır. Dile getirdikleri eleştirilerin tamamen safsatadan, tamamen kötü niyetli bir temenniden ibaret olduğu zamanla anlaşılmıştır. Bunun en somut örneği de şu anda ikinci pistini açtığımız Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'dır. CHP'nin sabık genel başkanının uçak bile inmiyor dediği, tuz gölüne alabalık tesisi yapmaya benzettiği havalimanımız bu sene sonunda 37 milyon yolcu ağırlayacak. 2030 yılında ise bu rakam 63 milyona yaklaşacak.

Engellemek için Gezi Olayları dahil sokak terörüne başvurdukları İstanbul Havalimanı, Avrupa ve dünyanın en iyi havalimanları arasında gösteriliyor. Bu havalimanımız daha geçen hafta 5 ödül birden aldı. Aynı durum çamur attıkları diğer yatırımlarımız için de geçerlidir. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu olmasaydı bugün İstanbul trafiği çok daha kötü durumda olurdu. Şayet Türkiye'yi duble yollar, otoyollar, demiryolları ile donatmasaydık ne ihracatımız 255 milyar dolara çıkardı, ne turist sayımız 50 milyonu aşardı."

“3-5 OY ALACAĞIZ DİYE…”

“Son 21 yılda her şeyi denediniz fakat bizim kutlu yolculuğumuza set çekemediniz. Türkiye Yüzyılının inşasına da engel olamayacaksınız. Bir kez daha rezil olmaktan kurtulamayacaksınız. Oyunlarınızı biliyoruz. Kim olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Sizinle mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Terörle yol yürüyenlere, iradesini Kandil'deki alçaklara teslim edenlere meydanları asla bırakmayacağız. 3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız.”