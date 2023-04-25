Erdoğan: Bizim Alevilik diye bir dinimiz yok, tek dinimiz var İslam

Yayınlanma: 25.04.2023 - 19:22

Güncelleme: 25.04.2023 - 19:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium’da ‘’Gençlik İçin Hemen Şimdi Programı’’nda açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Alevi" videosuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Aleviliği ve Alevileri hedef alarak "Bizim Alevilik diye bir dinimiz yok, tek dinimiz var İslam" dedi.

Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

"Hedeflerinize ulaşamayacaksınız, milletimizi etnik mezhep ile fitne sokamayacaksınız. 'Aleviyim' diyor, biz senin Alevi olmandan rahatsız değiliz, ama bizim Alevilik diye bir dinimiz yok, bizim Şiilik diye bir dinimiz yok bizim tek dinimiz Müslümanlık. Biz, Türk ile Kürt ile Laz ile Çerkez ile Gürcü ile Abaza ile hep bir olacağız, ülkemizi böldürtmeyeceğiz. İyi ki Alevi olduğunu söyledin, bizim böyle bir derdimiz yok. Bu ülkenin tek bir kazanımına el süremeyeceksiniz, bu gençlik dünyayı bilen, ecdadını tanıyan, tarih şuuru sahibi bir gençlik."

NE OLMUŞTU?

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan paylaştığı video ile ilk kez oy verecek gençlere seslendi. "Alevi" açıklamasıyla yayınladığı videoda CHP lideri, "Tek bir oyla sen bu ülkeyi can yakan mezhep tartışmalarından çekip çıkaracaksın. Artık kimlikleri konuşmayacağız" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu videoda şunları kaydetti:

"Artık kimlikleri konuşmayacağız, başarıları konuşacağız. Artık ayrışmaları ve farklılıkları konuşmayacağız. Ortaklıklarımızı ve ortak hayallerimizi konuşacağız. Bu değişim seferimize katılacak mısın? Bu değişimde benimle birlikte duracak mısın? Alevi olmaz diyen bu sisteme, doğru olan, dürüst olan, ahlaklı olan olur, diyecek misin? Son bir el verecek misin? Bu ayrıştırıcı sistemi kökünden yıkmaya hazır mısın? Gelin gençler, gelin bu eşiği hep birlikte aşalım."