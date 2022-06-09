Erdoğan ile Bahçeli görüşmesinden EFES-2022 Tatbikatı çıktı
Önceki gün gerçekleşen Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli görüşmesinden İzmir’de 37 ülkenin katılımıyla devam eden EFES-2022 Tatbikatı'na birlikte katılma kararı çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, önceki gün Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yaptığı görüşmenin perde arkasından İzmir’de 37 ülkenin katılımıyla devam eden EFES-2022 Tatbikatı çıktı.
İki liderin bugün İzmir’deki tatbikata birlikte katılarak hem son dönemde Türkiye’ye yönelik söylemleri tepki çeken Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’e hem de NATO’ya “iktidarın ortak tavır gösterdiği mesajının verileceği” kaydediliyor. İki liderin, tatbikata katılarak “dış politikada birlikte olunduğunun mesajını vereceğine” işaret ediliyor.
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