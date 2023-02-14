Erdoğan, Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi Başkanı Barzani'yle görüştü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

DHA
Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 23:20
Erdoğan, Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi Başkanı Barzani'yle görüştü
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Erdoğan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi. 


BARZani Recep Tayyip Erdoğan ırak

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