Erdoğan, Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi Başkanı Barzani'yle görüştü
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.
Erdoğan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.
Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
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