Erdoğan lehine tezahürat yapan çocuğa ekmek vermediği iddia edilen fırın sahibine gözaltı

Yayınlanma: 31.05.2023 - 10:31

Güncelleme: 31.05.2023 - 10:31

Sultangazi'de bir fırın çalışanı, seçimden sonra ekmek almaya gelen bir çocuğa iddiaya göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan attığı gerekçesiyle hakaret ederek, ekmek satmadı. Bunun üzerine küçük çocuk yaşadığı olayı ailesine anlattı. Çocuğun babası aynı fırına konuşmaya gitti. Baba ile fırın çalışanı arasında da tartışma yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın verdiği bilgilere göre, fırın sahibi şüpheli K.Y. hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ve 'bıçakla tehdit' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Açıklamada, şüphelinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği belirtildi.

Öte yandan konuyla ilgili inceleme yapıldığını açıklayan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da, iş yerinin mühürlendiğini ve işyeri sahibinin işyeri açma ile çalışma ruhsatının iptal edildiğini duyurdu:



