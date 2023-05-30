Son Dakika... Erdoğan 'Türkiye Yüzyılı'nda rotasını belirledi: Yine 'terör' dedi!

Yayınlanma: 30.05.2023 - 15:16

Güncelleme: 30.05.2023 - 15:27

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleleri'nde düzenlenen TOBB 79. Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"* Türkiye'ye hizmet mücadelemizde bugüne kadar hep sizlerle yol yürüdük. Sırt sırta vererek beraberce yaşadık. Ekonomimizi çökertmeyi amaçlayan saldırıları beraber püskürttük. Türkiye'yi tarihinin en büyük yatırım hamleleriyle beraber tanıştırdık. Milli gelirimizi 236 milyar dolardan 1 trilyon Dolar sınırına beraber getirdik. Kişi başı geliri 3600 dolardan alıp 10650 dolara beraber yükselttik. İstihdamı 32 milyona beraber ulaştırdık. İhracatımızı 36 milyar dolardan 255 milyar dolara turist sayısını 51,5 milyonun üstüne beraber çıkardık. 60 yıllık hayal olan TOGG projesini sizlerin de sahiplenmesiyle birlikte gerçeğe dönüştürdük.

*Farklı hesaplarla hareket edenleri asla aramıza sokmayacağız. Ülkemizin karşılaştığı sorunlara ortak akılla beraber çözüm arayacağız.

SEÇİM SÜRECİ

*Her iki seçimi de demokrasimize yakışır bir olgunlukta gerçekleştirdik. Seçim sürecini enine boyuna değerlendireceğiz. Anlamı ve sonuçları itibarıyla bir kader seçimi yaşadığımızın farkınndayız. Anadolu irfanı bir kez daha siyaset mühendisliklerine galip gelmiştir, kazanan Türk milleti olmuştur.

*Terör örgütleri eliyle siyaseti yönlendirme çabaları hedeflerine ulaşamamıştır. Seçimin kazananı Türk demokrasisi ve milleti olmuştur. Kendini bu topraklara ait hisseden her bir vatandaşım bu seçimin tartışmasız kazananıdır. Kampanya sürecinde kışkırtmalara rağmen sadığa gölge düşürmeyen seçimin kazananıdır.

*Sırf farklı tercihlerde bulunduğu için iğrenç hakaretlere uğrayan depremzedelerimiz bu seçimin en büyük kazananıdır. Terör örgütü mensuplarının tehditlerine boyun eğmeyerek sandıklara koşan gurbetçilerimiz bu seçimin kazananıdır. Türkiye denilince gözleri parlayan gözlerinden damlalar akan ülkemiz için dua eden bizimle sevinip bizimle üzülen tüm mazlum ve mağdurlar bu seçimin kazananıdır.

YİNE MUHALEFETİ HEDEF ALDI

*Türkiye Yüzyılı teklifimiz seçimlerde milletimiz tarafından büyük teveccühle kabul görmüştür. Milletimiz 323 milletvekiliyle Cumhur İttifakı ve cumhurbaşkanlığına yüzde 52,18 oranında oyla şahsımıza vererek istikrar sürsün Türkiye büyüsün demiştir. Millet kumar masasına tekmeyi vurarak devirmiştir. Hesap uzmanıyım diye övünenler dimyata pirince giderken evlerindeki 40 milletvekilinden de olmuştur. İktidar hırsıyla yapılan yanlış hesaplar bu sefer Bağdat'tan değil sandıktan dönmüştür.

Ben hesap uzmanı değilim, ekonomistim. Burada bu hesabı sizlerle de paylaşayım. CHP vekil sayısı 2018'de 146'ydı. 2023'te vekil sayısı 169'a çıktı. Fakat buradan kiralık vekiller verdiler onlar da 40 tane. 40 vekil gidince 129'a vekil sayıları düştü. Hesap uzmanı bu işi böyle yapar mı? 40'ı gitti, 129 vekil kaldı. 17 vekil burada düşmüş oldu. Bundan sonrasını herhalde oraya gönül vermiş olan CHP'li arkadaşlar düşünecektir. Eski Türkiye ittifakı sandıkta milletten ikinci kez kırmızı kartı yemiştir.

Akıntıya kürek çekmenin hiçbir faydası yoktur. Bugünden itibaren sivil siyasetin en büyük kazanımı olan cumhurbaşkanı hükümet sistemini tekemmül ettirmeye odaklanmalıyız.

Muhalefet ve destekçilerinin halkımızı aşağılayıcı provokatif eski söylemlerini terk etmesi gerekiyor. Samimi bir özeleştiri yaptıktan sonra sandıktan çıkan bu çağrıya kulak vereceğine inanıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde devlet organları arasındaki işbirliğini sürdüreceğiz.

Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla birlikte asıl konularımıza yöneleceğiz. Dünden itibaren çalışmaya başladık. Deprem bölgesinin yaralarının sarılması en önemli görevimizdir. Şimdiye kadar 910 binden fazla çadırın 110 binden fazla konteynerın yapıumını tamamladık. Deprem 319 bini ilk bir yıl içerisinde toplam 650 bin konut inşa edeceğiz.

ENFLASYON

*Bir diğer gündem maddemiz enflasyonun yol açtığı yıkımlardır. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme politikamıza sıkı sıkıya bağlıyız. Yüksek enflasyonu tek haneye indirerek halkımızı rahatlatan bizdik yine biz olacağız.

Kabinemizin oluşmasından sonra süratle ziyaretlerimize başlayacağız. Bize de gelecek olan dünya liderleri var.

VİZE SORUNU AÇIKLAMASI

*Son dönemde adeta bir siyasi şantaj sorunu olan vize sorununu inşallah en kısa sürede hal yoluna koyacağız. Sizlerin önünüzü açmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Tüm iş dünyamıza seslenmek istiyorum; dünyanın içinde bulunduğu durum belki de en büyük fırsatları sunuyor. Boşa harcayacak tek bir anımız bile yok. Tüm Türkiye olarak altın değerinde 5 sene daha kazandığımıza inanıyorum. Yükümüz ağır, bunun hep farkındayız. Önümüzdeki 5 seneyi inşallah dolu dolu değerlendireceğiz. Seçim süreci boyunca atmadıkları yalan kalmadı.

*İnşallah daha çok sayıda insanımıza istihdam kapısı oluşturacağız. 21 yıldır devleti ve hükümetine güvenen hiç kimse pişmanlık yaşamadı. İnşallah bundan sonra mazlum mağduruyla kendine güveneni asla yarı yolda bırakmayacaktır.