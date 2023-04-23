Erdoğan 'Onlar seccadeye basıyorlar' diyen çocuğa 200 lira verdi

Yayınlanma: 23.04.2023 - 11:08

Güncelleme: 23.04.2023 - 11:08

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun çektirdiği bir fotoğrafta yerde seccade olması tartışma yaratmıştı. Muhalefeti 'seccade' olayı üzerinden hedef alan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocukları siyasete alet ettiği iddiası sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Erdoğan'ın seçim otobüsündeyken yanına çıkan kız çocuğu “Onlar seccadeye basıyorlar, ben AK Partiliyim” demesi üzerime Erdoğan "Oyy yerim ben seni. Bak neler diyor. Onlar diyor seccadeye basıyor" diyerek çocuğa sarıldı ve 200 lira bayram harçlığı verdi.

Erdoğan'ın çocukla diyaloğu sosyal medyada tepki topladı.

"NE OLUR ÇOCUKLARINIZI KORUYUN"

Nasuh Bektaş, söz konusu görüntülere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ve gerçekten içimizi yakan bir görüntü. Ne olur ama ne olur çocuklarımızı koruyalım. Ne olur!!!! Söyleyeceği söz sen çocuksun bunları düşünme diyeceğine, ne yazık bir çocuğun dünyasında bu şekilde müdahale edilmesine seviniyor. Bundan mutlu olup ödüllendiriyor. Gerçekten insanlık tarihi bu kadar ağır kötülüğü görmemişti. Ne olur çocuklarınızı koruyun."

Başka kullanıcılar ise şunları söyledi: