Erdoğan 'Onlar seccadeye basıyorlar' diyen çocuğa 200 lira verdi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim otobüsünde yanına gelip, “Onlar seccadeye basıyor” diyen çocuğa 200 TL vermesi sosyal medyada tepki topladı.
Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun çektirdiği bir fotoğrafta yerde seccade olması tartışma yaratmıştı. Muhalefeti 'seccade' olayı üzerinden hedef alan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocukları siyasete alet ettiği iddiası sosyal medyada tepkiye neden oldu.
Erdoğan'ın seçim otobüsündeyken yanına çıkan kız çocuğu “Onlar seccadeye basıyorlar, ben AK Partiliyim” demesi üzerime Erdoğan "Oyy yerim ben seni. Bak neler diyor. Onlar diyor seccadeye basıyor" diyerek çocuğa sarıldı ve 200 lira bayram harçlığı verdi.
Erdoğan'ın çocukla diyaloğu sosyal medyada tepki topladı.
"NE OLUR ÇOCUKLARINIZI KORUYUN"
Nasuh Bektaş, söz konusu görüntülere ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Ve gerçekten içimizi yakan bir görüntü. Ne olur ama ne olur çocuklarımızı koruyalım. Ne olur!!!! Söyleyeceği söz sen çocuksun bunları düşünme diyeceğine, ne yazık bir çocuğun dünyasında bu şekilde müdahale edilmesine seviniyor. Bundan mutlu olup ödüllendiriyor. Gerçekten insanlık tarihi bu kadar ağır kötülüğü görmemişti. Ne olur çocuklarınızı koruyun."
Başka kullanıcılar ise şunları söyledi:
En Çok Okunan Haberler
-
- Haluk Levent'ten kötü haber
- Erdoğan'dan seçim öncesi yeni hamle
- Kılıçdaroğlu'na provokasyon: AKP ve MHP ile yakın ilişki
- Alanyaspor'da Ömer Erdoğan dönemi!
- Soylu canlı yayında Akşener'i hedef gösterdi
- Ünlü futbolculara vurgun şoku!
- Vadettiği gıda devrimini madde madde anlattı
- Hatay yürüyor... Unutmak, affetmek, helalleşmek yok!
- Muharrem İnce-Çetin Altan
- AKP'li Yılmazcan'dan depremzedeye skandal sözler!