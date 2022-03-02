Erdoğan partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi
AKP'li Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıda bakanlar da yer aldı.
AKP'li Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AKP'li milletvekilleriyle bir araya geldi.
Yaklaşık 50 vekilin katıldığı toplantıda; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bazı AKP genel başkan yardımcıları da yer aldı.
Milletvekillerinin görüş ve önerileri ile iç ve dış gelişmelerin değerlendirildiği belirtilen basına kapalı toplantı, 3 saat sürdü.
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