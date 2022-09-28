Erdoğan'ın hedefinde yine Kılıçdaroğlu var: 'Sen SSK'nın başında ne yaptın ki, bu ülkede ne yapacaksın?'

28 Eylül 2022 Çarşamba, 14:50

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Etlik Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katılıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

"Ankara'ya ikinci şehir hastanesini kazandırmamızda emeği geçen herkesi şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. 691'i yoğun bakım olmak üzere 4000'i aşkın yatak kapasitesi, 1000 polikliniği, 125 ameliyathanesi, laboratuvarları, araştırma merkezleri ile bu dev hastane adeta bir sağlık şehri hüviyetindedir. Ankara'ya bu yakışır. Ankaralılara da bu yakışır. Beyaz reformlar, sorunlarını önemli ölçüde çözdüğümüz, beklentilerini karşıladığımız sağlık personelimizin yanında olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum.

Ankara'da sadece Etlik Şehir Hastanesi ile kalmadık, aynı büyüklükte bir de Bilkent'i kurduk. O da 4050 oda ve yatak, burası da aynı şekilde 4050 oda ve yatak. Dünyada bu hastanelerimiz örnek. Türkiye yıllar yılı buna hasret. Bunu başardık mı? Başarır mıyız? Eyvallah. Biliyorsunuz, hayalim olarak gördüğüm şehir hastanelerinin her birini ve her aşamasını bizzat takip ettim. Bu ortak hayalimizin 20. eserini bugün hizmete sunmaktan büyük bir bahtiyarlık ve gurur duyuyorum."

"MUHALEFET HEZEYANLARLA BU ESERLERE ÇAMUR ATMAYA ÇALIŞSA DA..."

"Halen inşası süren 13 ve proje aşamasındaki 2 şehir hastanemizle birlikte bu sayıyı 35'e çıkartacağız. Bir kısmı kamu özel ortaklığı ile bir kısmı da genel bütçeden hayata geçiriliyor. Muhalefet hezeyanlarla bu eserlere çamur atmaya çalışsa da dünyada ilk defa ülkemizde hayata geçirilen şehir hastaneleri modeli bugün pek çok ülke tarafından yakından takip ediliyor."

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

"O dönemde hastaneden yaşlı bakım evlerinden yansıyan insanlık adına yüz kızartıcı manzaraları hepimiz iyi biliyoruz. Kardeşlerim Savaş Ay'ın programını izlemiş miydiniz. Orada Bay Kemal'in SSK'nın başı olarak nasıl bir sefalette olduğunu görmüş müydünüz? Yav bu Bay Kemal'den bu ülkeye hayır gelir mi? Gelmez. Sosyal Sigortalar Kurumu'nun başında sen ne yaptın ki bu ülkede ne yapacaksın!

Türkiye, hem mevcut yaygın sağlık altyapısı hem de şehir hastaneleri sayesinde bu salgını en üst düzey sağlık hizmetleri veren bir ülke olarak geride bırakmıştır. Ne yaptı bu CHP? Adana'da hal, tuttular hali şehir hastanesi diye benim milletime satmaya çalıştılar. Bay Kemal utanmadan oranın açılışını yapmaya gitti. Hastane bu ya. Öyle çadırdan hastane olur mu? Bay Kemal'e sorarsan olur. Hayatı böyle geçti."

"BU YÜZYILIN ADI, TÜRKİYE YÜZYILI"

"Vatandaşlarımızın her birinin, özellikle de gençlerimizin başka ülkelerdeki hiçbir şeye gıpta ile bakmadıkları bir Türkiye'yi inşa edene kadar bize durmak, duraksamak yok. Türkiye'nin kaybetmeyi göze alacak tek bir evladı yoktur. Hiç kimsenin bu mümtaz hazineyi elimizden almasına rıza göstermeyeceğiz. Hiç kimsenin ülkenin birikimlerini heba edecek, milletimizin geleceğini tehlikeye atacak fütursuzluklar sergilemesine izin veremeyiz. Tüm bu söylediklerimiz idrak kulağı açık olanlar için bir anlam taşıyor. Bunun için milletimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da irfanı ile önündeki tablonun kendisine işaret ettiği farkı görerek, Türkiye yüzyılı için en doğru kararı vereceğine yürekten inanıyorum. Bu yüzyılın adı Türkiye yüzyılı."

AYRINTILAR GELECEK...