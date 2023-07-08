Erdoğan 'teşekkür' ziyaretlerine başlıyor

Yayınlanma: 08.07.2023 - 08:57

Güncelleme: 08.07.2023 - 08:57

Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yurt içi ziyaretlerde bulunacak.

EN ÇOK OY ALDIĞI İLLERE GİDECEK

Erdoğan, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi birinci ve ikinci tur oylamalarında en yüksek oy oranına ulaştığı illere gidecek.

Haber Global'in aktardığına göre Erdoğan, bu kapsamdaki ilk ziyaretini saat 14.00'te Bayburt'a yapacak. Erdoğan, saat 17.00'de ise Gümüşhane'de yurttaşlara hitap edecek.