Erdoğan 'teşekkür' ziyaretlerine başlıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrası 'teşekkür' ziyaretlerine başlıyor. Erdoğan, bugün Bayburt ve Gümüşhane'de yurttaşlarla bir araya gelecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.07.2023 - 08:57
Erdoğan 'teşekkür' ziyaretlerine başlıyor
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Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yurt içi ziyaretlerde bulunacak.

EN ÇOK OY ALDIĞI İLLERE GİDECEK

Erdoğan, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi birinci ve ikinci tur oylamalarında en yüksek oy oranına ulaştığı illere gidecek.

Haber Global'in aktardığına göre Erdoğan, bu kapsamdaki ilk ziyaretini saat 14.00'te Bayburt'a yapacak. Erdoğan, saat 17.00'de ise Gümüşhane'de yurttaşlara hitap edecek.


AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Tayyip Erdoğan

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