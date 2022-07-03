Erdoğan toplu açılış törenine katılmıştı: Van Büyükşehir Belediyesi'nin harcaması açığa çıktı

03 Temmuz 2022 Pazar, 09:15

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her seyahati, attığı her adım için milyonlarca lira harcanıyor. Bu durumun sonra örneği de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 11 Haziran’da katıldığı Van’daki toplu açılış töreninde yaşandı. BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP’nin yüzde 53’lük bir oy oranıyla kazandığı ancak İçişleri Bakanlığı tarafından seçimden 4,5 ay sonra kayyum atanan Van Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı tören için milyonlarca lira harcadı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Van Büyükşehir Belediyesi toplu açılış töreninin organizasyon ihalesini tam 675 bin TL’ye AKP’nin birçok organizasyon işini yapan Altus Organizasyon Şirketi’ne verdi. Şirketin kamuoyunda ‘Mücahit’ adıyla bilinen AKP Ankara Milletvekili Ali ihsan Arslan’a yakın olduğu iddia ediliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi toplu açılış töreni için bir de yaklaşık 2 milyon 400 bin TL’lik araç kiraladı. Araç kiralama ihalesinin verildiği ÇE-TA Taşımacılık Şirketi’nin de AKP Van İl Yöneticisi Çetin Can’ın yakınlarına ait olduğu öne sürüldü.

Öte yandan belediyenin toplu açılış töreninden kısa bir süre önce yaklaşık 700 bin TL’ye bayrak, poster ve afiş alması ayrıca, sandviç ve su mal alımı için de 800 bin TL’lik harcama yapması dikkatleri çekti.