Erdoğan ve bakanları şikâyet eden Avukat Cimşit ifadeye çağrıldı

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 11:03

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 12:22

Samsun Barosu avukatlarından Hüseyin Cimşit, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerde yaşanan can kayıplarında oldukları iddiasıyla, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile belediye başkanları hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Avukat Cimşit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada polisin kendisini arayarak ifade vermek üzere Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağırdığını duyurdu.

Kendisini ifadeye çağıran polisle arasında geçen diyalogu da sosyal medyadan paylaşan Cimşit, avukat olmasına rağmen ifadesinin polis tarafından alınmak istenmesine de tepki göstererek "Faşizmde de böyledir. Zalimlere ve zulme direnmeyenler 'Sessiz kalma suçu' nu işlerler. Sonuç tabii ki felaket olur. Dünya tarihi örnekleriyle doludur. Korkma!" dedi.

Avukat Hüseyin Cimşit, suç duyurusu adımıyla ilgili olarak "Kendi adıma hiç bir beklentim ve de ihtiyacım olmadığını lütfen biliniz. Ülkemi, milletimi, adaleti ve gençleri düşündüğüm için bu girişimleri yapıyorum. Dedelerime, babama, anneme, öğretmenlerime, ölen masum insanlara, çocuklarıma, torunlarıma borcumdur. Hukuk şerefli yaşamaktır" ifadelerini kullandı.

Avukat Cimşit bugün 14.00'te Samsun Adliyesi'nde ifade verecek.