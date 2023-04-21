Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışında son durum!

Yayınlanma: 21.04.2023 - 18:57

Güncelleme: 21.04.2023 - 18:57

Türkiye'nin kaderini belirleyecek seçimlere sayılı günler kala 12 anket şirketi araştırma sonuçlarını yayınladı.

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün anketlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerisinde kalması ise anket sonuçlarının en dikkat çeken tarafı oldu.

İşte 12 anket şirketinin son araştırma sonuçları...