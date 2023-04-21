Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışında son durum!

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala 12 anket şirketi tarafından dikkat çeken veriler yayınlandı. Anket sonuçlarına göre, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'a fark attığı görüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.04.2023 - 18:57
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışında son durum!
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Türkiye'nin kaderini belirleyecek seçimlere sayılı günler kala 12 anket şirketi araştırma sonuçlarını yayınladı.

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün anketlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerisinde kalması ise anket sonuçlarının en dikkat çeken tarafı oldu.

İşte 12 anket şirketinin son araştırma sonuçları...

  • AVRASYA: Kılıçdaroğlu 53,5 - Erdoğan 39,7
  • MAK: Kılıçdaroğlu 47,8 - Erdoğan 43,7
  • TÜRKİYE RAPORU: Kılıçdaroğlu 54,5 - Erdoğan 45,6
  • AR-G: Kılıçdaroğlu 46,2 - Erdoğan 43,1
  • AKSOY: Kılıçdaroğlu 55,6 - Erdoğan 44,4
  • PİAR: Kılıçdaroğlu 57,1 - Erdoğan 42,9
  • ALF: Kılıçdaroğlu 55,1 - Erdoğan 44,9
  • SAROS: Kılıçdaroğlu 42,6 - Erdoğan 41,1
  • Metropoll: Kılıçdaroğlu 42,6 - Erdoğan 41,1
  • YÖNEYLEM: Kılıçdaroğlu 43,8 - Erdoğan 39,2
  • Gezici: Kılıçdaroğlu 53,4 - Erdoğan 39,2
  • ORC: Kılıçdaroğlu 48,9 - Erdoğan 41,5

ANKET seçim anketi

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