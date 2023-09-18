Erdoğan, 'Yatıp yuvarlanacaksınız' demişti: Millet bahçelerinin maliyetini bilen yok!

Yayınlanma: 18.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.09.2023 - 03:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yatıp yuvarlanacaksınız” sözleriyle duyurduğu projesi olan millet bahçeleri, gerek maliyeti gerek yapımı üstlenen firmaları olmak üzere çeşitli başlıklarla gündeme geliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, haziran ayında, “Şu ana kadar 21 milyon 425 bin 634 metrekare alanda 195 adet millet bahçesinin yapımı tamamlanıp 151’inin açılışı yapıldı. 44 bahçe ise açılışa hazır. 27 milyon 513 bin 219 metrekare alanda 138 millet bahçesinde çalışmalar devam ediyor” açıklaması yaptı.

Bakanlık, bunların maliyetine değinmedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) maliyetin açıklanması yönünde 29 Haziran’da başvuru yapıldı. Ancak bu başvuru, 1 ay 17 gün sonra yanıtlandı.

Bu süreçte soru, ilk olarak bakanlığa sevk edildi. Bakanlık, soruyu Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na yönlendirdi. Ancak TOKİ, 1 ay sonra soruyu yeniden bakanlığa gönderdi. Bakanlık soruyu, Kentsel Tasarım Daire Başkanlığı’na iletti. Başkanlığın yanıtı ise 15 Ağustos’ta paylaşıldı. Yanıtta, “Kayıtlarımızda böyle bir bilgi bulunmamaktadır” denildi.