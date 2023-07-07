Erdoğan-Zelenski görüşmesi sona erdi
Son dakika haberi... Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi. İki liderin kritik görüşmesi sona erdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi. Zelenski'yi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır karşıladı.
Zelenski, görüşme öncesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan ile barış formülü konusundaki pozisyonların koordinasyonu, NATO Zirvesi, güvenlik garantileri, Tahıl Anlaşması, Ukrayna'nın yeniden inşası ve Türk ve Ukraynalı şirketler arasındaki savunma sözleşmeleri konularını ele alacaklarını kaydetti.
GÖRÜŞME SONA ERDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi kabul etti. İkilinin görüşmesi saat 21.00 sıralarında başladı.
Yaklaşık 2,5 saat süren toplantının sona erdiği öğrenildi.
Erdoğan ve Zelenski'nin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
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