Erdoğan'dan belediye başkanına çengel

Yayınlanma: 30.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.11.2023 - 03:00

Samsun İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine AKP’den başkanlık teklifinde bulunduğu iddialarını doğruladı.

Demirtaş, “Ülkemizin cumhurbaşkanı bizimle görüşmek istemiş. Elbette gideceksin. Şahsıma AK Parti’den başkanlık teklifinde bulundu. Bu teklifi bilseydim hazırlıklı giderdim, ne yapacağıma karar verirdim, davranış belirlerdim” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ve kurmaylarının son dönemdeki “ittifak olmayacak” açıklamalarını da değerlendiren Demirtaş, “Bu ne demek? İYİ Parti olarak tek başına seçime gireceksin. 2019’da İYİ Parti, CHP ortak adayı olarak sahaya çıktık, yüzde 29-30 civarındaydı oy oranımız, yüzde 50.8 aldık. Bugün ise ittifakı ikiye bölüyorsun. Rüya gibi bir şey. Mayıs seçimlerinde İYİ Parti’nin masadan kalkmasını vatandaşa anlatamadık. Niye kalktın, neden oturdun. Yüzde 25 bandında başladığımız seçimleri yüzde 9.5’te bitirdik” ifadelerini kullandı.