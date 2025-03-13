Erdoğan'dan İmralı heyeti ile 'ilk temas': Tokalaştı, sohbet etti!

Yayınlanma: 13.03.2025 - 19:50

Güncelleme: 13.03.2025 - 20:05

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışı ve PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'çağrısıyla' devam eden süreç kapsamında; aralarında Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk gibi isimlerin yer aldığı 'İmralı Heyeti' AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulunmuştu.

Erdoğan daha önce kendisine sorulan bir soruya ise "İmralı heyeti randevu isterse veririm" diye yanıt vermişti.

SESSİZ KALMASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

MHP lideri Bahçeli'nin çıkışı ve terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısı ile devam eden süreç kapsamında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sessizliği dikkat çekmişti.

CHP lideri Özgür Özel de daha önce Bahçeli'nin çıkışı ile ilgili "Tayyip Erdoğan’ın çıkıp, korkmadan Devlet Bey’i öne sürmenin konforundan yararlanmadan, insanların gözünün içine bakarak gerçek niyetlerini açıklamaları lazım" ifadelerini kullanmıştı.

'İLK TEMAS' ÖNDER İLE OLDU

Gelişmeler devam ederken AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün TBMM'de düzenlenen iftar yemeği öncesi DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile tokalaşıp sohbet etti.

Ekol TV'nin aktardığı görüntülere göre, Erdoğan'a TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da eşlik etti. Bekir Bozdağ'ın da aralarında bulunduğu sohbet esnasında zaman zaman gülüşmeler yaşanması ise dikkatlerden kaçmadı.