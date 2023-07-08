Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa göndermesi

Yayınlanma: 08.07.2023 - 19:09

Güncelleme: 08.07.2023 - 19:12

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gümüşhane'de düzenlenen programda açıklamalarda bulundu.

Muhalefeti hedef alan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Bize olan güveninizi gösterdiniz. Hiçbir karanlık planın aramızdaki muhabbeti sarsamayacağını ispat ettiniz. Türkiye üzerine plan yapanların oyunlarını bozdunuz. Terör örgütlerine sırtını dayayanlara unutamayacakları bir ders verdiniz.

Milletin zekasıyla alay edenler yaşadıkları şoku hala atlatamadılar. Yalan ve iftiradan başka ağızlarından başka söz çıkmayanları sandığa gömdüğünüz için sizlerle gurur duyuyorum. Gümüşhane ile aynı yolun yoldaşı olduğum için Allah'a şükrediyorum. Biz Gümüşhane'yi severiz, Gümüşhane de bizi sever.

"1 KİŞİ BİLE İSTİFA ETMEDİ"

Şehrimizin taleplerinin karşılanması için her türlü çabayı göstereceğiz. Bunları söylerken CHP Genel Başkanı gibi laf olsun diye söylemiyoruz. Biz meydanlarda verdiği sözü Ankara'ya dönünce unutanlardan değiliz. Biz iki seçim arasında, 15 günde ağız değiştirenlerden değiliz. Biz sözünün eri bir partiyiz. 21 yıllık iktidarlarımız döneminde hep bunu yaptık. Yapamayacağım hiçbir vaadi meydanlarda dillendirmedik.

Türkiye bu seçimlerde aynı zamanda gelecek asrının nasıl olacağına karar vermiştir. 7'li koalisyon masasından 1 kişi bile istifa etmedi. Kazanamazsam bırakırım diyenlerde bir tanesi bile siyaseti bırakmadı. İki seçimde de başarısız oldular, yenilgiye uğradılar, açıkça kaybettiler. Fakat hezimetlerini başarı gibi, yenilgilerini zafer gibi pazarlamaktan hala vazgeçmediler.

Emeklilerimizin maaşlarıyla ilglili attığımız adımın hayırlı olmasını diliyorum."