2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Erdoğan'ın Almanya'dan aldığı oy LeMan'ın kapağında

Karikatür dergisi LeMan, bu haftaki kapağına Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'dan aldığı oy oranını taşıdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2023 - 14:57
Erdoğan'ın Almanya'dan aldığı oy LeMan'ın kapağında
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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur oylamasına sadece 2 gün kaldı. Yurtdışı temsilciliklerinde kullanılan oyların tamamı ise Ankara'ya getirildi.

Son olarak haftalık mizah ve karikatür dergisi LeMan, bu haftaki kapağına Cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'dan aldığı oy oranını taşıdı. 

Kapağa "14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Almanya'da yaşayan seçmenlerin yüzde 65,49'u Erdoğan'a oy verdi" notu düşüldü.

"ALMANYA'YI ÇOK İYİ YÖNETİYOR"

Karikatürde ise sokak röportajında "Neden oyunuzu Erdoğan'a verdiniz" diye sorulan kişi şu yanıtı veriyor:

"Almanya'yı çok iyi yönetiyor, hiçbir sorunumuz yok."


LeMan Karikatürist karikatür

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