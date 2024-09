Erdoğan’ın imzasıyla Dışişleri’ne ‘diplomatik güvenlik’ birimi oluşturuldu

Yayınlanma: 15.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.09.2024 - 11:37

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde dün değişiklikler yapıldı. Değişikliklere göre Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasına, Cumhurbaşkanlığı yapmış olanların maddi ve manevi şahsiyetlerine yönelik her türlü saldırıya karşı, Cumhurbaşkanlığı hizmet mahallerinde ve ikametleri ile her türlü ulaşım aracında, yurtiçi ve yurt dışında gerçekleştireceği toplantı, gezi, tören veya açılış gibi faliyetlerde gerekli koruma tertip ve önlemlerini almak veya aldırmak da eklendi.

Dışişleri Bakanlığı içerisinde Diplomatik Güvenlik Genel Müdürlüğü oluşturuldu. Bu genel müdürlük bakanlığın merkez, yurtiçindeki tesis ve yurtdışındaki Türk misyonlarının güvenliğini sağlamak ve bununla ilgili iş ve işlemleri yürütmekle görevli olaak. Siber, haberleşme, evrak ve bilgi güvenliğini sağlayacak. Bakanlığın merkez ve yurtdışı teşkilatında görevli personelin “güvenilirliğinin devamını sağlamak, güvenlik soruşturması işlemlerini ilgili kurumlarla koordine etmek” görevi verilen genel müdürlüğün bir diğer görevi de şöyle:

“Bakanlığa yurtdışından gelen yabancı heyet ve şahıslar, bakan ile bakanlığın görev alanıyla ilgili olmak kaydıyla bakan tarafından korunması uygun görülen şahısların korunmasına ilişkin teptip ve tedbirleri almak.”

GÜVENLİK EĞİTİMİ VERECEK

Müdürlük, bakanlık personeline ve yurtdışına atanan diğer kamu görevlileri ile bakan tarafından belirlenecek diğer kişilere güvenlik eğitimi de verecek. Bu müdürlüğün görevlerini yerine getirmek için gerekli olan güvenlik personeli ihtiyacı ile teçhizatı ise İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı veya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından karşılanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda Borçlanma Genel Müdürlüğü kaldırıldı. Bunun yerine Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’ne yetkiler verildi. Buna göre genel müdürlük, devletin iç borçlanmasını yürütmek, devlet tahvili, Hazine bonosu ve diğer iç borçlanma senetleri çıkarmak, ihale yöntemi, sürekli satış yöntemi ve diğer yöntemlerle satışını yapmak ve yaptırmak gibi görevler yürütecek.

‘GARANTİ’ VERECEK

Türkiye Cumhuriyeti adına uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ve benzeri yollarla borçlu ve garantör sıfatıyla borç almak ve bunlara ilişkin akit ve garanti işlemleri ile her türlü temas ve müzakereleri gerçekleştirecek. Devlet borcu kapsamında ortaya çıkan yükümlülüklerin yönetimi amacıyla finansal piyasalarda mevcut finansman ve türev araçlarını kullanarak her türlü işlemi yapacak. Genel Müdürlüğün görev alanına giren faliyetlerle ilgili olarak, yatırımcı ve kredi derecelendirme kuruluşlarıyla he türlü ilişkiyi yürütecek.

MÜFETTİŞ DÜZENLEMESİ

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu’nun denetim, inceleme ve soruşturmaları müfettişler aracılığıyla yapması öngörülüyordu. Ancak dünkü değişik ile bu işlemlerin “müfettişler aracılığıyla yapılması” şartı kaldırıldı.

Kararname ile bir tane Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanı ve iki tane Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkan Yardımcısı olmak üzere 3 kadro da oluşturuldu.

65 KEZ MÜDAHALE!

Bu arada emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde 6 yıl içinde (AYM iptal kararları dahil) 65 kez yapılmış müdahaleler sonucunda yüzlerce maddesinde ek/değişiklikler yapıldığına ve yeni maddeler oluşturulduğuna dikkat çekti. Esen, “Bu haliyle Kamu İhale Kanunu’ndaki ek/değişiklikleri anımsatmaktadır” dedi. Kamu İhale Yasası’nda da yıllar içerisinde çok sayıda değişiklik yapılmıştı.