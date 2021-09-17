Erdoğan'ın "Rabia" ikilemi: Yine yapmadı

17 Eylül 2021 Cuma, 16:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yıllardır yaptığı Rabia işaretine Mısır ile başlayan normalleşme sürecinin ardından ara verdi.

Geçen günlerde partisinin Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, Mısır lideri Sisi heyeti ile bir araya gelmesinin ardından Rabia işaretini yarıda kesmişti.

Erdoğan bugün de, Mersin'de partisinin genişletilmiş il danışma toplantısında konuşurken Rabia yapmak isterken işaret parmağı yerine baş parmağıyla başlaması dikkat çekti. Erdoğan, konuşmasını Rabia yapmadan tamamladı.

O anlar kameralara şöyle yansıdı:

RABİA İŞARETİ NEDİR?

Anadolu Ajansı, daha önce söz konusu işaretin İhvancılar tarafından kullanıldığını hatırlatmış ve tarihini yazmıştı.

Habere göre bu işaretin sahiplerinin, 3 Temmuz 2013 tarihinde Mısır'da yapılan askeri darbe tarafından Rabiatü'l Adeviyye Meydanı'nda öldürüldüğü iddia ediliyor. 28 Haziran 2013 tarihinde Rabiatü'l Adeviyye Meydanı'nda toplanan kişilerin dört parmaklarıyla işareti ilk defa o meydanda yaptıkları söyleniyor. El işaretinin ilk kim tarafından yapıldığı, fikrin kime ait olduğu ise bilinmiyor.

Erdoğan da bu süreçte yıllarca konuşmalarının sonunda Rabia işareti yapmıştı.