Eski AKP'li vekil Ünal'dan olay iddia: 'Erdoğan AKP'yi bırakır'
Eski AKP Konya Milletvekili Ömer Ünal, cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili "AKP kaybettiği anda Erdoğan liderliği bırakacak" dedi.
Eski AKP Konya Milletvekili Ömer Ünal Kanal 42'de gerçekleşen Sümen Altı programında dikkat çeken iddialarda bulundu.
Ünal, AKP'nin iktidarı kaybettiği anda Erdoğan'ın partisini bırakacağını iddia etti. Ünal, "Erdoğan'ın ana muhalefet lideri olarak siyasi hayatını devam ettireceğini düşünmüyorum" dedi.
Ünal'ın iddiaları şu şekilde:
"AKP olası bir seçimde iktidarı kaybettiği anda AKP tabela partisidir. Bugün AK Parti'den menfaati olan siyasiler bir dakika durmaz, partiyi terk eder. AKP iktidarı kaybettiğinde Erdoğan ana muhalefet lideri mi olacak? Başta Erdoğan AKP'yi bırakır. Erdoğan'ın ana muhalefet lideri olarak siyasi hayatını devam ettireceğini düşünmüyorum"
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