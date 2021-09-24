Eski MB Başkanı Yılmaz: Yüksek bedel ödemeye hazırlıklı olalım
Merkez Bankası Eski Başkanı Durmuş Yılmaz, Merkez Bankası'nın politika faizini indirmesine ilişkin "Daha yüksek faize ve yüksek bedel ödemeye hazırlıklı olalım” yorumunda bulundu.
2006-2011 arasında Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapan İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi.
İYİ Parti Ankara Milletvekili ve Merkez Bankası Eski Başkanı Durmuş Yılmaz, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 19’dan yüzde 18’e indirilmesiyle ilgili dikkat çekici ifadeler kullandı.
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede kararı “sürpriz” olarak niteleyen Yılmaz, “TCMB süpriz yaparak politika faizini %19.0 dan %18 düşürdü. Bu kararla soframızdaki 5 zeytinden iki tanesi daha çalındı” yorumunda bulundu.
Yeni dönemde bedel ödeneceğine işaret eden Yılmaz, “Sabırsızlık yine baskın çıktı. Her zaman olduğu gibi yine başa döndük. Daha yüksek faize ve yüksek bedel ödemeye hazırlıklı olalım” ifadelerini kullandı.
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