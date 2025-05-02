Eski MHP'li milletvekili hayatını kaybetti
MHP 20'nci Dönem Yozgat ve 23'üncü Dönem Ankara Milletvekili Mehmet Ekici (70), Ankara'da hayatını kaybetti.
MHP 20'nci Dönem Yozgat ve 23'üncü Dönem Ankara Milletvekili Mehmet Ekici, sabah saatlerinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Ankara'da hayatını kaybetti.
Kayınpederinin ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran Sinan Oğan, "Kayınpederim Mehmet Ekici hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhum babamızı bugün Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İncek Mezarlığı'na defnedeceğiz. Taziye yerimiz bugün akşam definden sonra ve yarın tüm gün Ankara Grand Mercure Otel'de olacaktır" dedi.
Etiketler: #MHP #Milletvekili #Mehmet Ekici
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