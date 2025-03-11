Fahrettin Altun duyurdu: Polonya Başbakanı Tusk, yarın Türkiye'ye gelecek

Yayınlanma: 11.03.2025 - 17:11

Güncelleme: 11.03.2025 - 17:14

Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle yarın Ankara'yı ziyaret edeceği açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tusk'ın Erdoğan'ın davetine icabetle 12 Mart Çarşamba günü Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini belirtti.

Ziyaret kapsamında Saray'da yapılacak görüşmelerde, ikili münasebetlerin geliştirilmesine yönelik adımların ele alınacağını ifade eden Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Görüşmelerde, Polonya'nın Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri değerlendirilecek, ayrıca Ukrayna ve Transatlantik ilişkileri dahil olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacaktır. Geçtiğimiz yıllarda 600'üncü yılını geride bıraktığımız Türkiye-Polonya ilişkilerinin, Sayın Tusk'ın ziyareti vesilesiyle daha da güçlenerek gelişeceğine inanıyoruz."

NE OLMUŞTU?

Polonya Başbakanı Donald Tusk, 7 Mart'ta bir açıklama yaparak, bu hafta Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurmuştu.

Tusk, 'Ankara'nın bölgesel güvenlikte daha büyük bir rol oynamasını' ele almak üzere bu hafta Türkiye'ye bir ziyaret yapacağını söylemişti.