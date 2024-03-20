Fatih Erbakan, Türkiye'nin asıl 'beka sorunu' açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Anketlerde partimiz yüzde 6-7 gösteriliyor. Başına 2 ekleyin. Allah'ın izniyle yüzde 27 olacak. Türkiye'nin bir beka sorunu varsa o da emeklinin beka sorunudur. Asgari ücretlinin beka sorunudur" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.03.2024 - 15:42
Fatih Erbakan, Türkiye'nin asıl 'beka sorunu' açıkladı
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Tokat'a giden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, tarihi bina olan "Yüksek Kahve"nin balkonundan yaptığı konuşmada, bu tarihi mekanın Milli Selamet Partisi'nin il başkanlığına ev sahipliği yaptığını, buraya 50 sene sonra aynı ruhla, aynı istikamette, aynı dava uğruna Yeniden Refah Partisi olarak girdiklerini söyledi.

"Şehrine sahip çık, nesline sahip çık" dediklerini dile getiren Erbakan, "Neslimizi kaybedersek bu, ne para kaybetmeye ne toprak kaybetmeye benzer. Allah muhafaza buyursun. Bütün bir toplumu, bütün bir milleti, geleceğimizi kaybederiz. Onun için neslimizin karşısındaki en büyük tehditlerden olan asrın belası sapkınlık olarak nitelendirdiğimiz LGBT operasyonlarına karşı şehirlerimizi ve nesillerimizi koruyacağız inşallah. LGBT'ye Yeniden Refahlı belediyeler asla geçit vermeyecek. Bu bizim namus meselemizdir. Yeni nesillerimizi, evlatlarımızı bu sapkınlıktan, bu beladan koruyacağız" ifadelerini kullandı.

"ANKETLERDE PARTİMİZ YÜZDE 6-7 GÖSTERİLİYOR, BAŞINA 2 EKLEYİN"

Erbakan, 31 Mart’taki yerel seçimlere değinerek, şunları kaydetti:

"Anketlerde partimiz yüzde 6-7 gösteriliyor. Başına 2 ekleyin. Allah'ın izniyle yüzde 27 olacak. Bunu, meydanlarda görüyoruz. Bunu, milletimizin gözlerinde görüyoruz. Türkiye'nin her köşesinde milletimiz akın akın Yeniden Refah Partimize koşuyor. Üye sayımız 500 bine dayandı. İnşallah seçimlere 500 binin üzerinde üyeyle gireceğiz. Arkasından 1 milyon hedefine ulaşacağız."

"BUGÜN TÜRKİYE'NİN BİR BEKA SORUNU VARSA..."

Erbakan, "Bugün Türkiye'nin bir beka sorunu varsa o da emeklinin beka sorunudur. Asgari ücretlinin beka sorunudur. Çiftçinin, köylünün beka sorunudur. Şu mübarek Ramazan gününde insanları yüz gram peynire, yüz gram hurmaya muhtaç bir halde yaşatmak mecburiyetinde bırakıyorlar. Millete reva mı bu?" diye konuştu.


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