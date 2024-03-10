Fatih Erbakan: "Yüzde 20'nin üzerinde oy alacağız"

Yayınlanma: 10.03.2024 - 18:53

Güncelleme: 10.03.2024 - 19:15

Bursa’nın Karacabey ilçesinde miting düzenleyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin ülke genelinde büyük teveccüh gördüğünü belirterek, “Yeniden Refah Partisi gümbür gümbür geliyor” diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Bursa Karacabey’de miting düzenledi. Halka seslenen Erbakan, partisinin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın ile Karacabey Belediye Başkan Adayı Fahrettin Dengiz’e destek istedi.

Erbakan, kısaca şunları söyledi:

"1 MİLYON HEDEFİNE ULAŞACAĞIZ"

"Bütün Türkiye’de meydanlar hep bir ağızdan ‘Yeniden Milli Görüş’, ‘Yeniden Refah’ diyor. Milletimiz akın akın Yeniden Refah’a koşuyor. İşte bunun en önemli ispatı partimizin üye sayısı. Resmi üye sayımız Eylül 2023 başında 260 binden başladı bugün itibariyle 470 bine dayandı. Bunu manası Yeniden Refah Partisi, Türkiye’nin en hızlı büyüyen partisidir. 6 ayda yüzde 80’in üzerinde büyümüş. İnşallah seçimlere 500 binin üzerinde üye ile gireceğiz ve arkasından bu tempo ile birkaç ay içerisinde 1 milyon hedefine de ulaşacağız.

"YÜZDE 20'NİN ÜZERİNDE OY ALACAĞIZ"

Bu seçimde oylarını arttıracak tek parti Yeniden Refah Partisi’dir. Türkiye’nin her köşesinden müjdeli haberleri alıyoruz. Yeniden Refah gümbür gümbür geliyor. Önce 31 Mart’ta yerel yönetimlerde, arkasından 2028’de iktidara yürüyor. Geçen 14 Mayıs seçimlerinde bizi diğerlerinin içerisinde gösteren, hepsinin toplamı yüzde 1.2 olan diğerlerinin içerisinde gösteren anket firması iki gün önce anketini yayınladı. Şimdi Yeniden Refah Partisi için yüzde 7.2 diyor. Şimdi bizi diğerlerinin içinde gösterdiği seçimde yüzde 3 oy aldığımıza göre, yüzde 7.2 gösterdiğine göre yüzde 20’nin üzerinde oy alacağız Allah’ın izniyle."