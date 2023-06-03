Görüntüler AKP demokrasisinden: Sen misin İmamoğlu'nu ağırlayan!

AKP'li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Ekrem İmamoğlu’nu ağırlayan Şirinevler Mahallesi Muhtarı İbrahim Güzel'den muhtarlığı boşaltmasını istedi. Muhtarın kendisine tebligat gönderilmesini istemesinin ardından tartışma yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.06.2023 - 14:05
Abone Ol google-news

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mayıs'ta İstanbul Şirinevler Meydanı'nda incelemeler yapmış, ziyarette bulunmuştu.

Bu sırada İmamoğlu, Şirinevler Muhtarı İbrahim Güzel'i de makamında ziyaret etmişti.

Bu ziyaretin ardından harekete geçen AKP Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, yanındaki görevlilerle birlikte ilçe belediyesine ait parkta bulunan Şirinevler Mahallesi Muhtarlığı'na geldi.

Bahadır, Muhtar Güzel'den muhtarlığı boşaltmasını istedi. Muhtar Güzel'in kendisine tebligat gönderilmesini istemesi üzerine aralarında sözlü tartışma yaşandı.

"ÇOK CAHİLSİN"

Muhtarlık görevlisinin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde Başkan Bahadır'ın Muhtar Güzel'e “Çok cahilsin, çok basitsin” dediği yer aldı. Güzel de bunun üzerine “Aynı şekilde size iade ediyorum” dedi.

Bu olayın ardından Büyükşehir Çalışıyor isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ekrem İmamoğlu’nu ağırlayan Bahçelievler ilçesi Şirinevler Mahalle Muhtarı İbrahim Güzel’in başına gelmeyen kalmadı. AK Partili Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır tarafından muhtarlık merkezi kapatılan Muhtar İbrahim Güzel, tehdit edildi" denildi.


Hakan Bahadır İbrahim Güzel Şirinevler İmamoğlu Ekrem İmamoğlu muhtar

İlgili Haberler

Kritik görüşme: Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu bir araya geliyor!

Kritik görüşme: Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu bir araya geliyor!
Son dakika... Ankara'da kritik görüşme: Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu bir araya geldi

Son dakika... Ankara'da kritik görüşme: Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu bir araya geldi
Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu yeniden görüşecek iddiası

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu yeniden görüşecek iddiası

En Çok Okunan Haberler