Fethullah Gülen'le fotoğrafını böyle açıkladı: "Yaka paça götürüldük"

03 Aralık 2021 Cuma, 14:31

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atanan Nureddin Nebati’nin 2013 yılında FETÖ lideri Fethullah Gülen'i ziyaret ettiği fotoğraf yeniden gündem oldu. Nebati'yle birlikte aynı fotoğrafta yer alan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Başkanı Ekrem Erdem, ziyaretin neden ve nasıl yapıldığını anlattı.

“İnsanları bir fotoğraftan dolayı mahkûm etmenin anlamı yok. İşe bakalım. Türkiye’ye hizmet edelim. Ki fotoğrafın merkezinde ben varım, bunlara takılmanın anlamı yok. Ömrümüz FETÖ’yle, FETÖ gibi yapılarla mücadeleyle geçti" diyen Erdem, Gülen'i ziyarete "yaka paça götürüldüğünü" öne sürdü.

Halktv'den İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtlayan Erdem’in açıklamalarında ilgili bölüm şöyle:

"Pensilvanya’da çektirdiğiniz fotoğrafın hikayesi nedir?

Türkiye’nin ucuzluğundan başka bir şey değil İsmail Bey, geçin bunları. İnsanları bir fotoğraftan dolayı mahkûm etmenin anlamı yok. İşe bakalım. Türkiye’ye hizmet edelim. Ki fotoğrafın merkezinde ben varım, bunlara takılmanın anlamı yok. Ömrümüz FETÖ’yle, FETÖ gibi yapılarla mücadeleyle geçti. Bunun kimse üzerinde durmuyor. Bir fotoğraf! Bunu da servis eden FETÖ’dür.

Kendi isteğinizle mi Pensilvanya’ya gittiniz, davet üzerine mi?

O kadar ısrarcı şekilde şey yaptılar ki. Hem ısrar ettiler, hem servis ettiler.

Ziyarette bir şey alıp veriyorsunuz, o nedir?

Karşılıklı hediyeleşme yaptık, o kadar. Ya İsmail Bey, geçin bunları. Fotoğrafı tetkik edene kadar ülkeye hizmet edelim ya. Nureddin Bey çekirdekten siyasetçi bir arkadaşımız. Çalışkandır, gayretlidir. İsabetli bir atama olmuştur. Tebrik ediyoruz.

Vazife gereği soruyorum; fotoğrafın hikayesi nedir?

ABD’ye davet ettiler, gittik. (Şimdi) içeride olan İzmir Milletvekili İlhan İşbilen de vardı. Israrlı şekilde, neredeyse bizi yaka paça ederek götüren adam da odur. İyi niyetle gidilmiş."