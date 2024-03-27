Liderlerin oy kullanacakları adresleri belli oldu

Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Siyasi parti liderleri de 31 Mart'ta sandık başında olacak. İşte, genel başkanların oy kullanacağı adresler...

cumhuriyet.com.tr
27 Mart 2024 Çarşamba, 09:21
Liderlerin oy kullanacakları adresleri belli oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta İstanbul'da olacak. Oyunu Üsküdar'da kullanacak.

Liderlerin oy kullanacakları adresleri belli oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda oy kullanacak. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise İstanbul'da sandık başına gidecek.

Liderlerin oy kullanacakları adresleri belli oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, oyunu kendi seçim bölgesi olan Manisa'da kullanacak.

Liderlerin oy kullanacakları adresleri belli oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Bilkent'teki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda sandık başında olacak.

Liderlerin oy kullanacakları adresleri belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Fatih'te sandığa gidecek.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan CHP Genel Başkanı Özgür Özel Devlet Bahçeli Meral Akşener

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