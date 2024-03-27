Liderlerin oy kullanacakları adresleri belli oldu
Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Siyasi parti liderleri de 31 Mart'ta sandık başında olacak. İşte, genel başkanların oy kullanacağı adresler...
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta İstanbul'da olacak. Oyunu Üsküdar'da kullanacak.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda oy kullanacak. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise İstanbul'da sandık başına gidecek.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, oyunu kendi seçim bölgesi olan Manisa'da kullanacak.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Bilkent'teki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda sandık başında olacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Fatih'te sandığa gidecek.
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