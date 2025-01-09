ORC Araştırma 2025'in ilk anketini paylaştı: Cumhur İttifakı'nın oyları eridi!

ORC Araştırma 2025'in ilk anketini paylaştı: Cumhur İttifakı'nın oyları eridi!
cumhuriyet.com.tr
09 Ocak 2025 Perşembe, 23:07
ORC Araştırma 2025'in ilk anketini paylaştı: Cumhur İttifakı'nın oyları eridi!

ORC Araştırma kamuoyu ile 2025'in ilk anketini paylaştı. 

ORC Araştırma 2025'in ilk anketini paylaştı: Cumhur İttifakı'nın oyları eridi!

ORC'nin "Siyasi Eğilimler" araştırmasına göre, Cumhur İttifakı'nın oylarında erime gözlemlendi. İşte ayrıntılar...

ORC Araştırma 2025'in ilk anketini paylaştı: Cumhur İttifakı'nın oyları eridi!

ORC Araştırma, 2-7 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirdiği, "Siyasi Eğilimler" çalışmasının sonuçlarını paylaştı. 

ORC Araştırma 2025'in ilk anketini paylaştı: Cumhur İttifakı'nın oyları eridi!

2023 Genel Seçim sonuçlarıyla karşılaştırıldığında Cumhur İttifakı'nın oylarındaki erime gözler önüne serildi. 

ORC Araştırma 2025'in ilk anketini paylaştı: Cumhur İttifakı'nın oyları eridi!

41 ilde 3920 kişiyle yapılan ankette katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusu yöneltildi. 

ORC Araştırma 2025'in ilk anketini paylaştı: Cumhur İttifakı'nın oyları eridi!

AKP yüzde 30,2, CHP yüzde 29, MHP yüzde 9,2, İYİ Parti yüzde 4,4, DEM Parti yüzde 7,5 ve Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı yüzde 5,1 oldu. 

ORC Araştırma 2025'in ilk anketini paylaştı: Cumhur İttifakı'nın oyları eridi!

2023 Genel Seçimleri'nde oy oranları şöyle olmuştu:

ORC Araştırma 2025'in ilk anketini paylaştı: Cumhur İttifakı'nın oyları eridi!

AKP: Yüzde 35,61

CHP: Yüzde 25,33

ORC Araştırma 2025'in ilk anketini paylaştı: Cumhur İttifakı'nın oyları eridi!

İYİ Parti: Yüzde 9,68

MHP: Yüzde 10,07

Yeşil Sol Parti: Yüzde 8,82

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