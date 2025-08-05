Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı: Genelkurmay Başkanlığına Selçuk Bayraktaroğlu getirildi

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki toplantıya Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katıldı.
Basına kapalı toplantı 2,5 saat sürdü. Toplantının ardından Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı.
YAŞ kararı gereği Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak "kadrosuzluk" nedeniyle emekliye sevk edildi.
Metin Gürak'ın yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel atandı.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlı’nun görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına karar verildi.
Halen 316 olan general ve amiral sayısı, YAŞ kararlarıyla 30 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 332'ye yükselmiş olacak.