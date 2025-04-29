Gerici grup bu kez gece kulübünde ortaya çıktı: 'Ebedi bir hayat var, hep genç olacağız...'
"Tebliğci" adı verilen grup tekel bayii, kahve, kafeterya ve gazinonun ardından bu kez de bir gece kulübünde boy gösterdi
Toplumsal yaşamın dinselleştirilmesi amacıyla özellikle büyükşehirleri mesken tutan ve kendilerini "Tebliğciler" olarak adlandıran grubun adresi bu kez Bursa'da bir gece kulubü oldu.
Merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'nde bulunan gece kulübüne giden tebliğciler, mikrofonu alarak sahneye çıktı.
Gece kulübünde bulunanlara vaaz veren tebliğcilerin o anları saniye saniye amatör kamerayla kaydedildi.
Görüntüde, mikrofonla mekandakilere seslenen şahsın "Ebedi bir hayat var. Hep genç olacağız, yaşlanmak yok, çalışmak yok. Ama cehennem tarafı da var. Allah'ım o azaptan sizi de bizi de muhafaza eylesin" dediği duyuluyor.
Etiketler: #tebliğciler #gericilik #Bursa
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