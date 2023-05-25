'Gönderirsek Allah bizi yakar diyen' Bakan Soylu'ya ses getirecek tepki! 'O Süleyman'ı zaten...'

Yayınlanma: 25.05.2023 - 17:00

Güncelleme: 25.05.2023 - 17:07

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting alanında izlettiği ve montaj olduğunu canlı yayında itiraf ettiği kara propaganda videosuna dair konuşan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, "Büyük bir acizlik, yalan kumpası var. Seçimi seçim olmaktan çıkaran bir Tayyip Erdoğan var. 'Etin kilosu 450 lira' diyoruz, diyorlar ki 'Ezan susmaz'; biz diyoruz ki 'Ev kiraları on bin lira' onlar diyor ki 'Bayrak inmez'; diyoruz ki 'Çocuğuna süt alamıyor' onlar diyor 'TOGG'u yedirmem.'

Ülkedeki ekonomik sorunları çözemeyen, ahlaki yozlaşmayı engelleyemeyen iktidarın bunaldıkça sarıldığı tek şey FETÖ, PKK..." ifadelerini kullandı

"ERDOĞAN'IN GERÇEK YÜZÜ...!"

Enginyurt, canlı yayında "Ama montaj ama şu ama bu" diyen Erdoğan'ı sert eleştirdi:

"Allah onu şaşırttı. Abdülkadir Selvi ona normalde pas attı, gereğini yaptı ama o anda prompteri okuyamadı ve şaşkınlık içinde montaj olduğunu itiraf etti. Yetmedi ertesi gün 'Birkaç parlak zekalı genç beş saniyelik video yapmış, ne var canım' dedi. Dezenformasyon Yasası ile tweet atanları hapse atan bu iktidar, dezenformasyonun âlâsını yapıyor. Yalanla, iftirayla Millet İttifakı'nı PKK ile bir olmakla itham ediyor. Buna da 'Parlak zeka' diyor. Recep Tayyip Erdoğan budur, tüm milletimiz gerçek yüzünü görmüştür."

"TARZAN ZORDA"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Erdoğan'ı desteleyeceğini açıklayan Sinan Oğan da Enginyurt'un hedefindeydi. "Sinan Oğan 'Hiçbir ülkücü HÜDAPAR ile yan yana gelmez' demişti, gitti Recep abisi gibi HÜDAPAR'la yan yana durdu" diyen Enginyurt şöyle devam etti: "HÜDAPAR Gaffar Okkan ve beş polis memurunu şehit eden kanlı katil Hizbullah'ın partisidir. Terör örgütü değil diyorlar. Recep Tayyip Erdoğan 13 yaşında dört çocuğu betona gömerek katleden katili yaşlı diye affeti. O kanlı katili affeden Erdoğan, Alzheimer hastası 84 yaşındaki Orgeneral Vural Avar'ın hapiste ölmesine sebep oldu. Çetin Doğan ve onun üzerinde general şu an sırf Atatürkçü olduğu için hapiste çürüyor. Ama Hizbullahçılar serbest bırakıldı.

Sinan Oğan denen vatandaş durduk yere Recep abisine gidip destek verince ATA İttifakı'na oy veren, Atatürkçü, vatansever yurttaşlar Kılıçdaroğlu'na yöneldi, tarzan zora düştü. Yalana iftiraya sarılıyor. Erdoğan'ın danışmanı olan Ayhan Oğan denilen bir sefil, Doğu illerinden Kemal kılıçdaroğlu'na yüksek oy veren illeri kast ediyor ve 'Biz size PKK'lılar destek veriyor derken yalan mı söylemişiz' diyor. Oy veren seçmenlere PKK'lı diyecek kadar zıvanadan çıkmış bir zihniyet" yorumunda bulundu.

"O SÜLEYMAN ZATEN YANACAK"

Cemal Enginyurt suriyeli sığınmacıların geri gönderilmesine ilişkin "Gönderirsek Allah bizi yakar" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da yanıt verdi:

"Allah o Süleyman'ı zaten yakacak! İman etmeyen cennete giremez, birbirini sevmeyen iman etmiş sayılmaz. Ama bu Süleyman, topluma öyle bir nefret dili aşılıyor ki 'Millet İttifakı iktidara gelirse hayvanlarla evlenilecek' diyecek kadar aşağılaştı. Demiş ya 'Allah bizi yakar' söylediği tek doğru şey! Allah onu suriyelileri gönderdiği için değil bu vatanın evlatlarına 'hain, PKK'lı, hayvanlarla evlenmeyi serbest bırakacaklar' diyerek iftira attığı için yakacak. O suç örgütü liderleriyle bir araya gelmenin karşılığı olarak onu yakacak zaten. İnşallah Allah'a kalmadan yaptıklarının hesabını burnundan fitil fitil getireceğiz, bu millete ettiği zulmün cezasını bulacak."

SEÇMENE SESLENDİ!

Seçimlerin ikinci turunda doğru kararlar vermesi yönünde seçmene çağrıda bulunan Enginyurt, "Ülkesini, bayrağını seven tüm yurttaşlarımıza sesleniyorum. Erdoğan bu eli kanlı örgütün partisini yerli ve milli sayarken, yanındaki Yeniden Refah partisiyle 6284 sayılı yasayı kaldırıp kadına şiddeti adeta serbest bırakmak isterken kadınlarımız bunlara nasıl oy verirler. Bir tarafta kendine taş atıldığında hakkını helal eden, çocuğun yaşı küçük diye şikayetçi olmayıp ismini duyurmayın diye polisten ricacı olan Kemal Kılıçdaroğlu var diğer tarafta yirmi beş milyon seçmene PKK'lı diyen, toplumu ayrıştıran Recep Tayyip Erdoğan var. Tercihinizi hakikaten bu ülkede bahar gelmesi için kullanın" dedi.