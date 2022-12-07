Gültekin Uysal'dan yumruklu saldırıya uğrayan İYİ Partili Örs'e ziyaret
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Meclis'te AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık’ın yumruğuyla yaralanan ve fenalaşarak hastaneye kaldırılan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’ü ziyaret etti.
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, TBMM Genel Kurulu’nda çıkan tartışmada AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık’ın yumruğuyla yaralanan ve fenalaşarak hastaneye kaldırılan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’ü tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesi’nde ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Uysal, şöyle konuştu:
“Maalesef dün Meclis’te üzücü bir hadise yaşandı. Milletin gözünün, projektörlerinin olduğu bir zeminde, sözü olan herkesin eşit olduğu bir zeminde maalesef sözü bitenler, bu tür bir olaya sebebiyet verdiler. Ben öncelikle değerli milletvekilimiz Hüseyin Örs hocamıza geçmiş olsun dileğimizi paylaştık. Hem ziyaret ettik hem bilgi aldık.
Tabii umarım bu, düşünmeye sevk eder. Bu tür hadiselerin hele hele içine girdiğimiz iklim dolayısıyla her geçen gün gerginliğin arttığı, ülkeyi yönetenlerin de bilerek ve isteyerek siyaseti gerdiği bu kutuplaşma ikliminde; Türkiye dışarıdan, içeriden operasyona açık hale getirebilecek bir zemin oluşuyor. Endişemiz budur.
"HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL EDEMEYİZ"
O açıdan sevincimiz, geçmiş kalp rahatsızlığı da var Hüseyin hocanın herhangi bir olumsuz seyir izlememiş olması bizim açımızdan sevindirici ama bunu da olmamış gibi varsayamayız. Meclis, büyük bir olgunlukla bütün gruplar, bu hadiseyle ilgili ortak bir tavır geliştirdi. Bu da emsal olmaması açısından, bir değer yargısı üretmek açısından çok önemli bir tavırdı topyekûn Meclis’e. Zaman zaman bu tür hadiselerde ‘Benim adamım yaparsa kabulümdür’ anlayışı geçerli oluyor. Bunu hiçbir şekilde kabul edemeyiz. İnşallah böyle bir hadise tekrarlanmaz.
Kendisini ziyaret ettik. Dün tedbiren yoğun bakıma almışlardı. Bugün, servise çıkarmışlar. Şu anda iyi görünüyor. Ama belli bir süre tıbbi takipte bulunacaklar.”
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