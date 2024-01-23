Hafize Gaye Erkan'la akrabalık iddiası gündem olmuştu: Mehmet Ağar'dan açıklama geldi

Mehmet Ağar, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile akraba olduğuna dair iddiayı yalanladı. Ağar, "Kendileri ile hemşerilik bağı dışında herhangi bir bağımız yok" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.01.2024 - 15:48
Hafize Gaye Erkan'la akrabalık iddiası gündem olmuştu: Mehmet Ağar'dan açıklama geldi
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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile akraba olduğu iddia edilen eski İçişleri Bakanı ve JİTEM Davası sanıklarından Mehmet Ağar, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Patronlar Dünyası’na konuşan Ağar, iddiayı yalanlayarak “Kendileri ile hemşerilik bağı (Elazığ) dışında herhangi bir bağımız yok. Eğer böyle bir akrabalık bağımız da olsaydı, gurur duyardık. Maalesef sosyal medyada hangi yalanlara nasıl cevap vereceğimizi bilemez hale geldik" dedi.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Ağar’ın, Hafize Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan’ın akrabası olduğuna dair iddia, gazeteci Erk Acarer tarafından dün gündeme getirilmişti. 

Acarer, konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Belki de önüne gelene ayar verip, merkez bankasında adam tokatlama iddialarına da buradan bakmalı. Belki de aileden geliyor. Kod Elazığ. Erol Erkan, Mehmet Ağar’ın teyzesinin oğlu. Acaba kredilerde aile üyelerine Merkez Bankası ayrıcalığı olur mu?” diye yazmıştı.


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