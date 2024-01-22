Tartışmalar sürüyor: Ali Babacan’dan Hafize Gaye Erkan’a çağrı

Yayınlanma: 22.01.2024 - 18:42

Güncelleme: 22.01.2024 - 18:42

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Konya’da esnafları ziyaret etti. Babacan, ziyareti sırasında basının sorularını da yanıtladı.

Babacan, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili tartışmalarla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“MAGAZİN HABERLERLE ANILMAYA BAŞLANDI”

“Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli kurumlarından bir tanesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’dır. Çünkü Merkez Bankası, bütün 85 milyonun cebindeki paranın değerini korur, görevi budur. Bu bankanın büyük bir ciddiyetle, devlet ciddiyetine yakışan bir anlayışla yönetilmesi gerekir. Son dönemlerde ben üzülerek izliyorum ki, Merkez Bankamız yaptığı işlerden çok bazı magazin haberlerle anılmaya başlandı. Bunlar kurum için iyi şeyler değil, varsa bazı konularda dedikodular bazı konularda yalan yanlış ya da doğru haberler varsa, bunların bir an önce en yetkili ağızdan açıklığa kavuşturulup, bu söylentilerin tamamlanması gerekir. Bir noktada bitirilmesi gerekir.

“BANKANIN İTİBARINA ZARAR DEMEK…”

Merkez Bankası’nın tartışıldığı her bir gün, bankanın itibarına zarar verir. Bankanın itibarına zarar demek, 85 milyonun cebindeki Türk lirasının itibarına zarar demektir. Dolayısıyla yapılması gereken bir an önce bütün bu iddiaların , dedikoduların, ne var ne yoksa söylenti, bizzat başkan tarafından, Merkez Bankası Başkanı tarafından canlı bir şekilde, sözlü bir şekilde açıklamayı yapıp, buna bir son vermektir. Bu yapılmadığı sürece bu tartışmalar devam ettiği sürece de kuruma çok yazık olur. Çünkü bir ülkenin büyüklüğü bir ülkenin gücü, o ülkenin kurumlarının gücünden, kurumlarının büyüklüğünden geçer.

Merkez Bankası da özellikle ekonomi yönetiminde en önemli kurumlardan birisidir. Dolayısıyla benim buradan Merkez Bankası yönetimine çağrım, özellikle Merkez Bankası Başkanı’na çağrım; bir an önce çıkıp basının önüne kendi ağzından, tüm bu iddialara cevabını verip dedikoduların önünü kesmektir. Daha fazla bankayı tartıştırmak bu ülkenin ekonomisine büyük zarar verir.”