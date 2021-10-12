HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar, Alevi örgütleriyle buluştu: "Amacımız en geniş ittifak"

12 Ekim 2021 Salı, 17:23

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, "Demokrasiye, Adalete ve Barışa Çağrı Deklarasyonu" kapsamında, Alevi sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle Ankara'da bir araya geldi.

Buluşmada HDP Halklar ve İnançlar Komisyonu'ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tülay Hatimoğulları, HDP önceki dönem milletvekili Turgut Öker ile Alevi milletvekilleri Ali Kenanoğlu, Zeynel Özen yer aldı.

Etkinliğe Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Başkanı Gani Kaplan ile Genel Sekreter Özgür Kaplan, Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ercan Geçmez, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı İsmet Kurt ile Genel Yürütme Kurulu (GYK) üyesi Rıza Tanrıverdi, Demokratik Alevi Derneği Genel Merkez yöneticileri Mustafa Karabudak ve Melahat Teke, Koçgiri Kültür Derneği Başkanı Rıza Karaman, Divriği Kültür Derneği temsilcisi Nurullah Ünsal katıldı.

İlk olarak konuşan HDP Halklar ve İnançlardan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tülay Hatimoğulları, “Bugün adalete, demokrasiye, barışa çağrı deklarasyonumuzun Türkiye’nin bütün sathında çeşitli kurum demokratik kitle örgütleri ve siyasi partilerle tartışmayı istiyoruz. Bu çerçevede bugün Alevi kurumları ile bir aradayız” dedi.

'AMACIMIZ DİYALOĞUN KURUMSALLAŞMASI'

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da gelen Alevi örgütü temsilcilerini selamlayarak, söze başladı.

Sancar, “Sizleri dinlemek ve yolu birlikte yürüme imkanını tartışmak için buradayız. Toplantının odağında deklarasyonumuz var. Deklarasyonumuz tüm toplum kesimlerine müzakere davetidir. Temel sorun ve acil gündemlerin en geniş toplumsal müzakere ile ele alınması gerektiğini söyledik. Deklarasyonumuzdaki eksikleri de tartışacağımız bir programı hayata geçirmeye başladık. Varsa eksik ve yanlışlarımızı sizlerden dinlemek istiyoruz. Bunun ötesinde birlikte demokrasiye eşit yurttaşlığa adalete özgürlüğe giden yolda yürüyüşümüzü nasıl birlikte gerçekleştireceğimizi konuşmak istiyoruz. Amacımız diyalog ve müzakerenin yerleşmesi ve kurumsallaşmasıdır” diye konuştu.

'ALEVİ TOPLUMUNUN SORUNLARI DERİNLEŞTİRİLİYOR'

Sorunların çözümü için mücadele ettiklerini vurgulayan Sancar, “Tekçi otoriter anlayışı bu ülkeden çıkarmak, çoğulcu demokratik bir yönetimi bu ülkeye yerleştirmek istiyoruz. Deklarasyonumuz geniş birlikteliği sağlama çabası ve sağlama çağrısıdır. Alevi toplumunun sorunları yıllardır konuşuluyor. Maalesef bu sorunlar çözülmüyor, derinleştiriliyor. Türkçü-İslamcı bir zihniyetle hem halk kesimleri hem inanç gruplarına dair asimilasyon politikaları hayata geçiriliyor. Biz bu politikaların son bulması eşit yurttaşlık temelinde çoğulcu bir anlayışın kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Bunu da temel ortak ilkelerde buluşarak gerçekleştirebiliriz. Amacımız Türkiye’nin tüm ezilenleri ile en geniş demokrasi, eşit yurttaşlık ve özgürlük ittifakın oluşturmaktır. Bu ittifakta HDP’nin herhangi bir kitleye yakınlığı yoktur bütün çağrılarımızda eşdeğerlik esastır” ifadelerinde bulundu.