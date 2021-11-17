HDP'den Mehmet Eymür'e suç duyurusu
HDP, işkence itirafında bulunan eski MİT’çi Mehmet Eymür hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
HDP, gazeteci Gökçer Tahincioğlu ile yaptığı röportajda 70’li yıllarda katıldığı operasyonları ve yaptıkları işkenceleri anlatan Mehmet Eymür'le ilgili suç duyurusunda bulundu.
HDP'den yapılan açıklamada "5 Kasım tarihinde gazeteci Gökçer Tahincioğlu ile yaptığı röportajda insanlığa karşı suç kapsamında olan işkence dahil pek çok suça karıştığını itiraf eden MİT eski Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür ve kendisiyle birlikte hareket eden devlet görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunduk" denildi.
HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu tarafından yapılan suç duyurusunda, "Mehmet Eymür’ün kendisi ve içinde yer aldığı yapılar ile ilgili, tek tek işkence görenler kadar tüm toplumun vicdanında da derin yaralar açan ve adalet duygusunu onarılmaz biçimde tahrip eden delil niteliğindeki bu açıklamaları hakkında henüz bir tahkikat başlatılmamış olması başta işkence ve diğer kötü muameleler olmak üzere ağır insan hakları ihlallerinin sürekliliğini sağlayan cezasızlık olgusunun bir tezahürü" olduğu belirtildi.
Suç duyurusunda, “5237 Sayılı Ceza Yasasının 94. Maddesinin altıncı fıkrası kapsamında, ihbara konu olan suçta (işkence suçlarında) zaman aşımı söz konusu olmadığı için başta işkence olmak üzere diğer ağır insan hakları ihlalleri/suçları ile ilgili yapılan itirafları delil kabul ederek Mehmet Eymür ve silsile içindeki tüm sorumlular/failler hakkında etkili ve bağımsız bir soruşturma sürecinin başlatılması müvekkil parti ve kamuoyu adına talebimizdir” denildi.
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