HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Başak Demirtaş mı? Mithat Sancar'dan açıklama

13 Ekim 2021 Çarşamba, 09:04

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın, CHP eski vekili Aydın Ayaydın ile yaptığı programda ortaya atılan, "HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Başak Demirtaş olacak" iddiasına, partinin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan yanıt geldi.

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, "Rüya değil kumpas çıktı" başlıklı yazısında, Ayaydın'ın konuya ilişkin olarak yayında Ahmet Hakan'la arasında geçen diyaloğu aktardı. Program bitiminde Mithat Sancar'la konuştuğunu belirten Uğuroğlu, Sancar'ın "Benim adıma söyledikleri tümüyle yalandır. Korumam ve danışmanım tanıktır" dediğini açıkladı.

Uğuroğlu'nun yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Ahmet Hakan: HDP ile görüştünüz mü?

Ayaydın: "Ziyaretimde HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile havaalanında tesadüfen karşılaştım. Aday belirleme ve ittifak sorularını kendisine sordum.

Millet İttifakı bileşenleri ortak bir aday üzerinde anlaşırsa katkı verebileceklerini söyledi.

'Ortak adaya destek vereceksek bizim de o masada olmamız lazım' diyor.

Milletvekili seçimlerinde hiçbir ittifakın içinde olmayacaklarını net bir şekilde söyledi."

Ahmet Hakan: Millet İttifakı ortak aday konusunda HDP'yi masaya çağırmazsa ne yapacaklar?

Ayaydın: "Kendi adaylarını gösterecekler.

Sayın Sancar'a 'bu yüzden sizin ve Pelvin Buldan'ın ismi geçiyor aday olur musunuz?' dediğimde cevap vermedi.

HDP'ye açılan bir dava var, 'Bu davada sizlerin de siyasi yasaklı olmanız isteniyor. Sizin kulislerinizden aldığım bilgi Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın ismi geçiyor. Başak Demirtaş'ın adaylığı sizin içinizde konuşuluyor mu?' diye sorduğumda evet de demedi hayır da demedi."

Ayaydın Mithat Sancar'ın kendisine şunları söylediğini anlattı:

"Biz demokrasi ve özgürlükten yana bir partiyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nde 6 milyondan fazla oy almış ve TBMM'de siyasi parti olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz.

Öncelikle ilkelerin belirlenmesi lazım. Eğer adaylık konusunda bir ittifakta yer almayacaksak, kendimiz partili veya bağımsız bizim mutlaka bir adayımız olacaktır. Bu aday halk buluşması ile demokrasi güçleri ile bizim adayımız belirlenecektir."

Ahmet Hakan: "Başak Demirtaş'ın ismi nereden çıktı peki?"

Ayaydın: "Ankara'da Selahattin Demirtaş'ın aday olamayacağını, mevcut yönetimden birinin de aday olmayacağını çünkü Anayasa Mahkemesi'nde parti kapatma sürecinin devam ettiğini bu yüzden de parti dışındaki bir isim olarak iki üç yerden Başak Demirtaş ismini duydum."

Ahmet Hakan; Peki Başak Demirtaş olmazsa? Birkaç yerden Ahmet Türk ismini de duydum ben.

Ayaydın: "Ahmet Türk ismini de duydum fakat Başak Demirtaş ismini daha vurgulu olarak duydum."

Değerli okurlarım,

Yayın bitti HDP Eş Başkanı Mithat Sancar'ı arayarak sordum:

Başak Demirtaş aday mı? İttifak içinde yer almayacaksanız HDP Cumhurbaşkanı adayı çıkaracak mı?

Sancar çok net yanıt verdi:

"Orhan Bey, CNNTürk yazınızı okudum ben de sizi arayacaktım ama toplantılar nedeniyle geciktim. İyi ki siz aradınız da gerçeği anlatma şansım doğdu.

İstanbul Havaalanı'nda otururken yanıma gelen ama tanımadığım kişi, 'Hocam merhaba ben Aydın Ayaydın' dedi.

Uçağım kalkmak üzere buyurun oturun dedim.

Hızla bir şeyler anlatıyordu. Aklımda kalan tek şey, "Erdoğan'ın hocasıyım diploması sahte değil" dediğidir.

Kendisi anlattı, kendisi dinledi. Tek satır yorum yapmadım. 3-5 dakika sürdü ki vedalaşıp ayrıldım.

Benim adıma söyledikleri tümüyle yalandır. Korumam ve danışmanım tanıktır."

Değerli okurlarım,

Sarayın hedefleri ve algı operasyonları ile "Yalanlı harikalar kumpanyası" işte böyle sergileniyor.

Evet, Ayaydın'ınki rüya değil açık bir kumpas."